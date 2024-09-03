Де дивитись онлайн Україна U21 — Сербія U21: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч відбору Євро-2025

У п'ятницю, 6 вересня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка розгромила у березні в гостях Азербайджан (3:0), проведе на LNK Sporta Parks у столиці Латвії Ризі відбірний матч чемпіонату Європи проти команди Сербії.

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Якщо підопічні іспанця Унаї Мельгоси виграли у кваліфікації Євро-2025 всі шість зустрічей та лідирують у групі, то серби вже встигли програти три поєдинки (Англії — 1:9 та 0:3, Північній Ірландії — 1:2) і один матч завершили внічию (з Люксембургом — 1:1).

Букмекери у майбутній зустрічі вбачають фаворитом українську збірну. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «жовто-синіх» приймає з коефіцієнтом 1,73, на нічию — 3,70, на виграш балканців — 4,65.

У прямій трансляції матч Україна — Сербія на території нашої країни покажуть у прямому ефірі (початок — о 19:00) регіональні канали «Суспільного» та YouTube-канал УАФ.

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Молодіжний Євро-2025. Кваліфікація

6 вересня (п'ятниця)

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Україна U21 — Сербія U21 19:00 регіональні канали «Суcпільного», YouTube-канал УАФ

Цього ж дня у групі відбудуться матчі Люксембург — Азербайджан (20:30) Північна Ірландія — Англія (21:45).

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Становище команд у групі F: 1. Україна — 18 очок (6 матчів); 2. Англія — 18 (7); 3. Сербія — 10 (7); 4. Північна Ірландія — 6 (6); 5. Люксембург — 4 (8); 6. Азербайджан — 3 (6).

У наступному турі у квартеті F 10 вересня зіграють: Північна Ірландія — Україна та Азербайджан — Сербія.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 сенсаційно обіграла у відбірковій групі Євро-2025 команду Англії.

Фото uaf.ua

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