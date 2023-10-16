Україна на 90+4-й хвилині «поховала» чинного чемпіона Європи Англію: відеоогляд матчу

У понеділок, 16 жовтня, збірна України U21 із футболу, яка розгромила на виїзді Люксембург (3:0), провела черговий поєдинок у рамках відбірного турніру на молодіжний Євро-2025. Суперником підопічних іспанця Унаї Мельгоси став чинний чемпіон Європи — команда Англії.



Кваліфікація Євро-2025. 3-й тур

Україна U21 — Англія U21 — 3:2

Голи: Волошин (31), Очеретько (43), Квасниця (90+4) — Мадуеке (67), Крессвелл (89).

Україна U21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко, Бражко, Ярмолюк (Яцик, 82), Очеретько (Рубчинський, 74), Брагару, Волошин (Квасниця, 74), В'юнник (Краснопір, 60).

Обидві команди підходили до звітного протистояння, маючи максимальну кількість очок після двох турів, але британці розташовувалися вище у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів.

«Жовто-сині» свідомо віддали ініціативу супернику, але при цьому в обороні не відсиджувалися й намагалися відповідати на гострі випади англійців. І обрана «вичікувальна» тактика дала результат на 31-й хвилині. Брагару навісив із правого флангу, В'юнник намагався пробити в падінні через себе, але м'яч долетів на дальній кут воротарського майданчика, звідки Волошин пробив повз воротаря — 1:0.

А перед самою перервою підопічні Унаї Мельгоси подвоїли свою перевагу. Гол вийшов на диво: Брагару заробив штрафний на правому фланзі, під доволі гострим кутом, і Очеретько прямим ударом під поперечину захопив воротаря англійців зненацька — 2:0.

Після перерви гості ґрунтовно притиснули наших хлопців, і спочатку в середині тайму зусиллями одноклубника Михайла Мудрика по «Челсі» Мадуеке відіграли один м'яч, а на 88-й хвилині взагалі зрівняли рахунок. Благо, «жовто-сині» руки не опустили, і вже в компенсований час вибігли в контратаку, яку точним ударом у кут із меж штрафного майданчика завершив Квасниця — 3:2.

Зазначимо, що також у групі F у понеділок, 16 жовтня, буде зіграно матч Північна Ірландія — Сербія.

Турнірне становище: 1. Україна — 9 очок (3 матчі); 2. Англія — 6 (3); 3. Люксембург — 3 (3); 4. 4. Сербія — 3 (2); 5. Північна Ірландія — 3 (3); 6. Азербайджан — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч відбору Євро-2024 між Мальтою та Україною.

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