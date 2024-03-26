Україна U21 з голами-красенями вивезла розгромну перемогу з Азербайджану у відборі на Євро-2025: відеоогляд матчу

У вівторок, 26 березня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка сенсаційно перемогла в групі Англію (3:2), провела черговий відбірний матч Євро-2025. У Баку підопічним Унаї Мельгоси протистояли їхні однолітки з Азербайджану, яких «жовто-сині» обіграли в номінально-домашній зустрічі в іспанській Мурсії (1:0).

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Кваліфікація молодіжного Євро-2025. Група F

Азербайджан U21 — Україна U21 — 0:3

Україна: Нещерет, Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков, Яцик, Очеретько (Варфоломєєв, 74), Рубчинський (Павлюк, 86), Брагару (Хлань, 58), Волошин (Квасниця, 86), Краснопір (Горбач, 74).

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Голи: Яцик (25), Очеретько (41), Рубчинський (57).

Перед поєдинком у столиці Азербайджану «жовто-сині» провели в Туреччині спаринг з олімпійською збірною Марокко (U23), перемігши африканців — 1:0 і збільшивши свою переможну серію до шести поєдинків.

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Долю зустрічі на узбережжі Каспійського моря, за великим рахунком, було вирішено вже до перерви, коли голи-красені Яцика та Очеретька забезпечили Україні комфортну перевагу. А у другому таймі не менш ефектний гол Рубчинського забезпечив «жовто-синім» перемогу з розгромним рахунком.

Цього ж дня у групі відбудуться матчі Англія — Люксембург та Сербія — Північна Ірландія.

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Становище команд у групі F: 1. Україна — 18 очок (6 матчів); 2. Англія — 15 (6); 3. Сербія — 10 (6); 4. Люксембург — 4 (7); 5. Північна Ірландія — (5); 6. Азербайджан — 3 (6).

У наступному турі у квартеті F 6 вересня зіграють: Люксембург — Азербайджан, Північна Ірландія — Англія, Україна — Сербія.

Додамо, що до фінальної частини Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України (U23) у своєму дебютному поєдинку поступилася Японії.

Фото uaf.ua

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