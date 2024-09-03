Взуття на танкетці та платформи: популярній акторці довелося «додавати» зросту

Завершена робота над другим сезоном популярного медичного серіалу «Жіночий лікар. Нове життя 2». Продюсери розкрили подробиці зйомок, які відбувалися у столиці України на початку 2024 року.

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Нагадаємо, головний герой — лікар Гончар працює у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, де і розвиваються події. Відомо, що у другому сезоні знімали 75 малюків — 40 хлопчиків, 35 дівчаток. Наймолодшому актору — 4 дні від народження. На майданчику працювали справжні неонатологи та дитячі медсестри, щоб зйомка малюків проходила безпечно.

Олексій Нагрудний ділив знімальний майданчик зі своїм 6-місячним сином Євгеном. Знімальна група спеціально підлаштовувалась під графік маленького актора. Цікаво, що у той день, коли Олексія Нагрудного затвердили на роль Юрія Сердюка, він дізнався й про те що стане батьком.

Олексій Нагрудний з 6-місячним сином Євгеном

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У другому сезоні у зйомках були задіяні справжні військові. Один з військових консультантів Ілля Гусєв згодом отримав роль у серіалі. Персонаж Іллі Гусєва — командир з позивним «Астролог».

Ілля Гусєв

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Акторці Ользі Кіяшко, виконавиці ролі Марти Хижні, надавали взуття на танкетці, а під час зйомки статичних сцен у повний зріст підставляли декілька платформ, котрі не потрапили у кадр. Це робиться, щоб візуально вирівняти різницю в зрості між акторами. Адже зріст Андрія Ісаєнка — 1,98 м, Надії Левченко — 1,86 м, Сергія Кисіля — 1,89 м, а Ольги Кіяшко — 1,62 м.

Нагадаємо, у Києві проходять зйомки серіалу «Шпиталь».

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