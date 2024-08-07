Популярний актор знімається у серіалі зі своїм 6-місячним сином

Популярний актор, зірка серіалу «Жіночий лікар» Олексій Нагрудний, в якого нещодавно народилася друга дитина, знімається у новому сезоні проєкту. На майданчику він не один, а зі своїм 6-місячним сином Євгеном, який став наймолодшим актором серіалу.

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— Зазвичай ми не змішуємо особисту родину з телевізійною, — розказав актор під час зйомок. — Але так збіглося, що в момент, коли у мене народився молодший син, у мого персонажа Сердюка теж народжується дитина. Тому й з'явилася така ідея в шоуранерки Юлії Міщенко. Ми на сімейній нараді обговорили це питання, і ось вже п'ята знімальна зміна для синочка.

Євген Нагрудний на зйомках серіалу

Олексій додав: чи стане Євген в майбутньому актором, залежить тільки від бажання сина. Наприклад, старший син Олександр, за словами зіркового батька, раніше не дуже цікавився акторською професією. Хоча старший син почав зніматися у 8 років і разом вони грали у серіалі «Різниця у віці».

— У дитинстві старший знімався зі мною кілька разів на прохання режисера й продюсерів, — пригадав Олексій. - Його взагалі зйомки не дуже цікавили, а потім різко захотілося.

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Коли прийшов час обирати професію, то старший син Олексія остаточно вирішив прокладати свій шлях у кіно. Наразі він перейшов на другий курс навчання у Київській муніципальній академії естрадного й циркового мистецтв.

Нагадаємо, актор серіалу «Жіночий лікар» Олексій Яровенко також нещодавно вдруге став батьком.

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