Спеціально для зйомок нового серіалу «Шпиталь» побудували павільйон у 453 квадратних метри

Після серіалу «Жіночий лікар» в Україні знімають нову медичну драму «Шпиталь» про лікарів та добровольців з різних куточків світу, які об’єднують свої сили, щоб рятувати життя. У новій стрічці зіграли відомі українські актори: Лілія Цвелікова, зірка «Жіночого лікаря» Олександра Епштейн, Ілля Пономаренко, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Ігор Рубашкін та ведучий «Сніданку.Вихідний» Олександр Попов.

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За сюжетом, у польовому шпиталі працюють разом українські та закордонні спеціалісти з Ізраїлю, Польщі, США — всі вони відмовилися від спокійного життя, щоб допомагати і рятувати життя тих, хто постраждав від військових дій. Кожен день у шпиталі — це складні випадки і надія на краще. Пацієнтами є як воїни, які героїчно боронять Україну, так і цивільні. Кожен з них має власну історію, нерідко засновану на реальних подіях. Поміж глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, де у болісних обставинах може зародитися навіть кохання.

Зйомки серіалу проходили у Києві, на території однієї з найбільших кіностудій в Україні — Victoria Film Studios. Польовий шпиталь, який глядачі побачать на екранах — це спеціально побудований павільйон, над яким працювала творча команда з десяти людей. Художники працювали над створенням шпиталю майже місяць. На майданчику працював медичний консультант, який допомагав відтворити реальні умови польового шпиталю. Крім основного павільйону на території розміщені два великі намети, які слугують зоною відпочинку для героїв серіалу. Загальна площа павільйону — 453 квадратних метри.

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Серіал покажуть на каналі «1+1 Україна».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що режисер Алан Бадоєв представив документальний фільм про початок війни.

В іетерв’ю «ФАКТАМ» популярна акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва («Розтин покаже», «Слід», «Участковий з ДВРЗ») розповіла, як пережила перші тижні війни у Харкові.

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