Свято кохання: зірки «Жіночого лікаря» зіграли весілля в Києві

В Україні стало більше ще на одну кінематографічну родину. Актори серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли весілля в Києві. Закохані оформили стосунки та вирішили більше не переносити святкування через війну і відзначили створення родини в колі рідних та друзів.

Про це Таїсія розповіла в інстаграмі, опублікувавши відео з весілля. Церемонія пройшла просто неба, локацію прикрасили живими квітами.

«З моїм любим у світле майбутнє у найкращій країні у світі. Найкращий день мого життя. Дякую, мій дорогий! Дякую кожному, хто розділив це свято з нами», — написала акторка.

Молодята попросили гостей не дарувати квіти та подарунки. Замість цього попросили зробити внески на допомогу військом.

«Гості досі пишуть нам слова вдячності. Ті, хто перестав вірити у кохання — повірили, а ті, хто не хотів весілля, тепер хочуть. Я щаслива, що у нас вийшло організувати свято, на якому ми змогли зібрати близьких і рідних людей разом. Це було свято кохання: справжнього, щирого, теплого», — розповіла акторка.

В серіалі Таїсія та Ярослав також грають закохану пару. Акторка каже, що вони багато в чому схожі з екранними героями.

«Насправді є багато спільного між нашою серіальною та реальною історіями. Як і моя героїня, я завжди була відмінницею, вчилася у трьох навчальних закладах, навіть зараз я й досі на відмінно вчуся в аспірантурі, загалом, я дуже цілеспрямована людина. Щодо Ярослава, він більш запальний, веселий, такий, як і Макс, його персонаж», — поділилася Таїсія.

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