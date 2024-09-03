Що підготував українцям вересень-2024: поради Таро від знавців модних трендів

Популярність Таро приводить до того, що розклади на таких картах роблять представники різних сфер діяльності: одні при цьому акцентують увагу на астрологічних явищах.

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Інші — такі, як знавці моди — звертаються до проблем моралі, психології та жіночності. І приводять різноманітні сучасні «луки».

Зокрема, видання на своєму сайті звертає увагу на те, що енергія вересня закликає до відповідальності за думки, слова та вчинки. А також вчить рівномірно розподіляти свої сили та час, аби не потрапляти в стресові ситуації.

ОВЕН

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Королю не треба доводити, що він король. Так само і вам не варто витрачати час на підтвердження свого статусу, який ви отримали завдяки докладеним зусиллям. Із почуттям власної гідності спокійно завершуйте справи, зберігайте накопичене та допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги.

ТІЛЕЦЬ

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Всі труднощі та невизначеність залишаються позаду. Ви гідно пройшли випробування та склали залік долі. Попереду чекають нові перспективи та можливості. Не сумнівайтеся в тому, що зробили вірний вибір, і впевнено рухайтесь уперед назустріч новому етапу життя.

БЛИЗНЮКИ

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Період, коли необхідно проявити завзятість, холодний розсуд, чіткість і раціональність. Прибрати в сторону емоції, проаналізувати та зробити конкретні висновки про ті чи інші події, щоб чітко розуміти, з чим можете впоратись самотужки, а де потрібна буде поміч з боку більш впливової людини.

РАК

Відпустіть педаль газу, — це тимчасова зупинка в життєвому процесі. Криза, яка виникла через невизначеність та довге метушіння між двома вогнями. Немає сенсу діяти через силу або під тиском. Краще зупиніться та знайдіть нестандартне, нетипове, оригінальне рішення.

ЛЕВ

Будь-яке завершення завжди є початком, а будь-яка втрата звільняє місце для нового. Спробуйте якомога легше відпустити все, що дійшло кінця, навіть якщо не готові, — інакше ризикуєте виснажити свій ресурс. Нічого не вічне, на зміну вже йдуть інші події, тож не тримайтесь за старе, а зустрічайте нове.

ДІВА

Місяць несподіваних подій, які торкнуться емоційної сфери життя або спричинять сплеск емоцій та почуттів. Зустрічі, знайомства, застілля, урочисті події. Можливі освідчення в коханні, пропозиція руки та серця або новина про вагітність. Це безумовно найщасливіший момент, який захочеться запамʼятати надовго.

ТЕРЕЗИ

Успіх на вашому боці, але треба проявляти активність, дієвість, творчість і сміливість, не боятися ризикувати, заявляти про себе, впроваджувати інновації тощо. Тоді будь-які перешкоди на шляху до мети буде зметено й ніщо не завадить упоратися з поставленими цілями та завданнями.

СКОРПІОН

Хоч би якими були ваші думки про теперішній фінансовий стан, ситуація може покращитись. Особливо якщо ви до цього старанно працювали та прикладали зусилля для збільшення доходу. Можливе підвищення, премія чи вигідна пропозиція. Тож не зупиняйтесь та шукайте нові джерела заробітку, ви вже близько.



СТРІЛЕЦЬ

Уважно придивіться до свого оточення. Можливо, серед друзів є вороги, котрі маскуються під доброзичливців. Вони не несуть біди, але збивають з обраного шляху. Аби не втратити те, що є, та прийти туди, куди намітили, фокусуйте увагу на власних цілях, а не на пропозиціях чи рекомендаціях друзів.

КОЗОРІГ

Конфлікт та розмова на підвищених тонах стане чудовою можливістю прояснити багато болючих питань і зрозуміти істинний сенс того, що відбувається. Відверта суперечка часто краща, ніж горда мовчанка, особливо якщо йдеться про близьких. Тож скористайтеся можливістю та позбавтеся недомовленостей.



ВОДОЛІЙ

Все дається легко й без зусиль, вас наповнюють свіжі ідеї, таланти розвиваються, тож можете яскраво проявити себе, досягти слави та визнання. Колекціонуйте свої перемоги та не забувайте відзначати їх у колі людей, які підтримують на шляху. Це покращить та зміцнить взаємини, які будуть опорою й надалі.

РИБИ

Не слід чекати, що нова дорога відкриється просто зараз, негайно, проте перспектива ось-ось зʼявиться на горизонті. Цінуйте можливості, що представляються, вірте в себе. Навіть якщо мета зараз здається нереальною, а план божевільним, не потрібно зупинятися. Ви поставили мету — і нічого їй не завадить, окрім ваших сумнівів.

Раніше «ФАКТИ» писали, які фінансові злети і падіння чекають представників різних знаків Зодіаку в три осінніх місяці.

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