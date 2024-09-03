Затемнення Сонця у Терезах і затемнення Місяця у Рибах: що принесе українцям вересень (великий Таро-прогноз)

Вже третій день вересня показує, що місяць цей буде дуже непростим і багатим на події. Адже все, що відбувається з нами у коридорі затемнень, має далекосяжні наслідки.

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Про це йдеться у великому Таро-прогнозі, який склали фахівці на прохання редакції українського медіаресурсу.

Овен

Робота, кар'єра

Якась ситуація чи робоче питання отримає справедливе врегулювання. Наприклад, ви давно чекаєте на дозвільні документи, або керівництво підприємства, де ви працюєте, має ухвалити рішення щодо умов вашої праці. Вам доведеться мати справу зі строгим начальником, людиною вище за вас за становищем, або з чиновниками, з державними інстанціями. Ви можете ухвалити рішення про зміну роботи або сфери бізнесу.

Гроші, майно

Вам принесе успіх у грошах спілкування з заможним партнером, наставником, зрілим чоловіком, це може бути й ваш батько чи старший родич. Завдяки такій людині у вас буде шанс покращити своє фінансове становище. Можливий виграш, велика угода, отримання спадщини — несподіваний великий дохід. Якщо ви вирішите змінити роботу, прогноз на нове місце дуже сприятливий.

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Особисте життя, сім'я

Можливі приємні події, щасливі зміни. Добробут у сім'ї, гарне здоров'я, активне сексуальне життя. Ймовірно, зачаття або народження дитини. Багаторічна перспектива стосунків.

Телець

Робота, кар'єра

Вересень може стати місяцем кар'єрного успіху, навіть тріумфу. Ви зможете виявити свої найкращі якості, вразити колег своїм професіоналізмом. Можливе підвищення на посаді, зростання зарплати. Бізнес отримає новий розвиток, процвітання. Ви отримаєте бажане у цій сфері життя. Особливу підтримку може надати жінка високого становища.

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Гроші, майно

У фінансових питаннях можливі розбіжності, вам доведеться поборотися за свої інтереси. Можливий переїзд, придбання чи одержання у спадок нерухомості. Отримання сімейних грошей — допомога від родичів, прибуток від сімейного бізнесу і т.д.

Особисте життя, сім'я

Ви будете міркувати про нові перспективи, можливо шукати нових знайомств або планувати перехід на новий щабель у нинішніх відносинах. Ви можете ухвалити рішення про шлюб. Для дівчат можливе знайомство із чоловіком інтелектуальної професії.

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Близнюки

Робота, кар'єра

У роботі вам принесе успіх дотримання правил, традицій компанії. Якщо ви у пошуку, можете влаштуватися у велику організацію. У вас буде шанс проявити свій досвід та професіоналізм та підвищити свій авторитет, зміцнити своє становище. Вам буде притаманний особливий дар переконання, ви зможете схилити інших до своєї думки, переконати слідувати за вашим планом.

Гроші, майно

Конфлікт через гроші вирішиться на вашу користь. Це можуть бути розбіжності щодо вашої зарплати або поділу майна в сім'ї. Буде непросто, можливий стрес на цьому ґрунті, але все завершиться вдало для вас. Якщо ви перебуваєте у скрутному фінансовому становищі, незабаром цей період закінчиться.

Особисте життя, сім'я

Ви відчуєте звільнення від страхів та залежностей, зможете завершити ситуацію, яка вас напружувала. Це можуть бути як складні стосунки, так і недомовки, проблеми, що замовчуються в сім'ї. Ви відчуєте сили провести нарешті розмову, на яку довго не наважувалися, і це призведе до полегшення. Якщо ви чи хтось у сім'ї страждає від алкогольної, ігрової чи іншої залежності, є високий шанс на зцілення.

Рак

Робота, кар'єра

Місяць може виявитися не особливо активним, це скоріш період планування, підготовки до чогось нового або очікування перших результатів. Ви системно рухатиметеся вперед, долаючи перешкоди одну за одною, вирішуючи проблеми в міру їх надходження. Можливо, ви братимете участь у конкурсі, змаганнях, публічно відстоюватимете свою думку, презентуватимете та захищатимете свої ідеї.

Гроші, майно

Ви вдало вирішите якусь давню проблему, завершиться період очікування. Ймовірно, хтось протидіє вашому фінансовому успіху, але вам вдасться розрулити все на свою користь. Можуть прийти новини про гроші після довгого затишшя. Ви також можете задумати новий проект, план підвищення свого доходу. Не соромтеся вчитися новому, це дасть дивіденди в майбутньому.

Особисте життя, сім'я

Ви отримаєте допомогу чи пораду у якійсь складній, чи заплутаній ситуації. Загалом ви будете налаштовані більше часу присвячувати своєму внутрішньому світу, займатися саморозвитком. Можливе виникнення сильної прихильності, відносин, у яких один партнер дає більше, ніж інший.

Лев

Робота, кар'єра

На роботі можливі тертя та розбіжності, складні ситуації особистого характеру: такі як інтриги, плітки, спроби посунути конкурента нечесними методами. Вам пощастить подолати це, зберегти обличчя. Однак у результаті ви можете відчути сильну втому, вигоряння, може виникнути бажання піти. Ви зможете реалізувати заплановане, виконати поставлені перед вами завдання, але ціною великих зусиль. Можливо також, що у вас додасться обов'язків.

Гроші, майно

Намагайтеся не занурюватися в ілюзії та фінансові міражі. Якщо вам обіцяють легкий заробіток, це може бути обманом. Протягом усього місяця виявляйте розумний підхід до грошей, є ризик витратити на те, що вам не потрібно.

Особисте життя, сім'я

Натомість удома чи у відносинах ви отримаєте підтримку та стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Ви можете розраховувати на вірність партнера, зрілість та довготривалість почуттів. У відносинах переважатиме тема піклування один про одного, матеріальної підтримки, покращення умов свого спільного життя. Ви можете ухвалити рішення почати більше піклуватися про своє здоров'я, зайнятися спортом, пройти курс оздоровчих процедур.

Діва

Робота, кар'єра

Місяць може стати дуже вдалим щодо нових можливостей, шансів, корисних знайомств. Ви зможете закласти основу великого прогресу, розвитку вашої кар'єри. Ймовірно підвищення на посаді, поява нових благ та ресурсів. Все це з'явиться, звичайно, не просто так, а як результат ваших зусиль, вашого досвіду на пройденому шляху.

Гроші, майно

Доля благоволитиме вам у фінансових справах. Після періоду сумнівів, туманності перспектив ви побачите шлях до добробуту. Ви зможете досягти підвищення рівня життя, міцнішого матеріального становища. Дійте рішуче та сміливо, саме у вересні у вас буде особливий шанс.

Особисте життя, сім'я

Ви будете у центрі уваги, зможете проявити себе як душа компанії. Можливо, зазвичай вам це не властиво, але у вересні вам захочеться більш відкрито виявляти свої почуття, виступати ініціатором відносин або спільного дозвілля. Ви зможете надати допомогу близьким людям та розраховувати на підтримку від них.

Терези

Робота, кар'єра

Ви готові до великих змін: рішення ухвалено, конкурентів переможено, обставини подолано. І як наслідок ви можете зробити величезний стрибок у своїй кар'єрі чи бізнесі, досягти результату, про який мріяли. Вересень сприятливий і для того, щоб спробувати себе в чомусь зовсім новому, незнайомому. Ваша енергія та ентузіазм допоможуть вам без жалю залишити минуле та розпочати новий етап. Можливе цікаве відрядження, в якому ви зустрінете важливих людей, або навіть переїзд по роботі в іншу країну.

Гроші, майно

Після періоду вимушеної економії ви зможете дозволити собі зітхнути з полегшенням. Очікується зростання добробуту, приплив готівки. Ділові ініціативи будуть успішними, життя засяє новими фарбами.

Особисте життя, сім'я

Гармонія та взаєморозуміння, готовність допомогти, любов, заснована на дружбі та духовній близькості — такою буде особиста сфера у вересні. Вам може дати гарну пораду мама чи сестра, близька подруга. Є ймовірність, що ви звертатиметеся до жінки астролога, таролога, психолога.

Скорпіон

Робота, кар'єра

Ви зможете завершити якусь велику справу та приступити до чогось нового. Наприклад, якщо ви займаєтеся будівельним бізнесом, ви закінчите один будинок і відразу перейдете до більшого і прибуткового проекту. Або інший приклад: керівник пообіцяв вам нову посаду, якщо ви досягнете певних результатів на вашій нинішній позиції. Вам це вдасться, і керівник виконає обіцянку. Настає нова смуга, але потрібно викладатись на повну. Вдало пройдуть робочі поїздки, відрядження.

Гроші, майно

Ви грамотно керуєте своїми фінансами, а у вересні з'являться хороші можливості досягти успіху завдяки вашим лідерським якостям, енергійності та підприємливості. Ви зможете купити те, про що давно мріяли, можливо, вирушити у довгоочікувану відпустку. Це буде період зростання, реалізації найсміливіших планів та ідей.

Особисте життя, сім'я

Відновлення балансу і гармонії, примирення з коханою людиною чи із собою, зцілення душевних ран. Це може бути як нове знайомство, так і настання щасливого та спокійного періоду у наявних відносинах. Бурхливі пристрасті не очікуються, але іноді набагато приємніше і корисніше насолодитися спокоєм та задоволенням.

Стрілець

Робота, кар'єра

Дуже вдалий місяць, ви зможете досягти серйозного успіху, реалізувати свої цілі: нова планка в бізнесі, нова посада або підготовка важливого звіту або презентації. Наголос потрібно робити на роботу в колективі, наприклад, новий бізнес проєкт піде набагато краще, якщо ви залучите партнерів. Вдало (хоча так буває далеко не завжди) йтиме співпраця із родичами, сімейний бізнес. Або ви зможете влаштуватися на хорошу роботу, завдяки родинним зв'язкам. В цілому, робоча сфера вас радуватиме, приноситиме позитивні емоції.

Гроші, майно

Ви знайдете нові джерела доходу, і, швидше за все, це буде робота або бізнес, який відповідає вашим особистим захопленням. Або це можуть бути гроші вашого чоловіка, який досягне фінансового успіху і зможе надати підтримку і вам. Можливі дорогі подарунки, придбання. Ви зможете побалувати себе та близьких.

Особисте життя, сім'я

У відносинах може виникнути втома один від одного, потреба усамітнитися. Або виникне якась проблемна ситуація, вирішити яку швидко не вийде. Нічого трагічного просто захочеться взяти паузу. Нові знайомства малоймовірні насамперед тому, що ви самі внутрішньо до цього не готові.

Козоріг

Робота, кар'єра

Якщо робота вас не влаштовує, у вересні ви можете ухвалити рішення про звільнення, причому рішення це буде несподіваним для оточуючих. Ви можете просто, що називається, грюкнути дверима, і покінчити з усім, що вас напружувало. Можливо, звичайно, що сценарій буде і не настільки радикальний, але очевидно, що ви будете готові до жорстких рішень, які спричинять великі зміни. Причому це будуть зміни на краще: ви відчуєте свободу дій, зможете зайнятися тим, що приносить задоволення.

Гроші, майно

З грошима можуть виникнути складності, переживання, страх фінансової нестабільності. Це тимчасові труднощі, вже скоро все налагодиться і ви відчуєте твердий ґрунт під ногами. У будь-якому разі це не найкращий період для прийняття важливих фінансових рішень, великих покупок, переїзду тощо.

Особисте життя, сім'я

Місяць буде насиченим особистими емоціями, відносини можуть розвиватися досить бурхливо та пристрасно. Важливу роль відіграватиме сексуальний аспект. Один із партнерів прагнутиме домінувати над іншим, проте іншого такий стан речей цілком влаштовує. Як приклад, це можуть бути стосунки, в яких чоловік звик бути повноцінним главою сім'ї, піклуватися про чоловіка, вимагаючи замість абсолютної вірності та посвяти себе його комфорту, і жінці подобається саме така модель сімейного життя.

Водолій

Робота, кар'єра

Велика ймовірність зміни місця роботи чи сфери діяльності. Ви можете дійти висновку про безперспективність того, чим займаєтесь, або виникне відчуття застою, «болота», яке саме Водоліям терпіти особливо складно. У будь-якому випадку, вам захочеться змін, більш ефективного використання вашого досвіду та навичок. У вас може розпочатися перехідний період між старим та новим етапами вашого професійного життя.

Гроші, майно

Гроші можуть прийти із затримкою: чи це очікуваний прибуток, зарплата чи інший дохід. Можуть бути конфлікти, «розбірки» через фінанси, проте в результаті ви таки отримаєте те, що вам належить.

Особисте життя, сім'я

На вас чекає перемога на особистому фронті: завоювання серця людини, яка давно вам подобається, освідчення в коханні. Або перемога над суперником (суперницею) у любовному трикутнику. Якщо ви прагнете шлюбу, ви можете отримати пропозицію або згоду. Можлива також приємна подорож, отримання бажаного подарунка. Благополучне завершення сімейного конфлікту.

Риби

Робота, кар'єра

На роботі можливі складнощі, спричинені надмірною критикою чи причіпками керівництва. Можуть бути скрупульозні перевірки, підвищене прагнення начальства навести лад, скоротити витрати тощо. Натомість у вас буде шанс зміцнити стосунки з колегами, завести друзів у колективі. Якщо ви підприємець, очікуються вдалі угоди, плідна співпраця.

Гроші, майно

Ви можете бути надто емоційними у цій сфері, сподіватися на удачу або на допомогу інших людей. Але саме у вересні такі надії можуть не виправдатись. Людина, від якої ви очікуєте підтримки, може відмовити. Можливі також ситуації, коли хтось намагатиметься зловжити вашою добротою, сісти на шию. Не варто довіряти різним пропозиціям швидкого збагачення.

Особисте життя, сім'я

Ви можете відчути нудьгу, пересиченість стосунками, таке буває у довгих шлюбах. Можливо, ви недооцінюєте свого партнера, надто впевнені, що він «нікуди не подінеться». Варто згадати, якими ви були у медовий місяць, постаратися повернути ці емоції. Самотні Риби навряд чи будуть налаштовані на нові знайомства.

Також можна ознайомитись з Таро-прогнозом на вересень від «Чародійки».

А що ще чекає на знаки зодіаку у вересні, читайте в гороскопі від астрологів на сайті «ФАКТІВ».

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