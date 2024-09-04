Росіяни скинули авіабомбу на університет у Сумах

Увечері 3 вересня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу.

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«На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», — додали в ОВА.

Поки що відомо про одного пораненого. За даними ЗМІ, це охоронець навчального закладу. Поранення у нього незначні.

До місця влучання вже прибули необхідні служби, а інформація про пошкодження уточнюється.

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В ОВА також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як писали «ФАКТИ», вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару балістикою по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло понад 50 людей, а понад 270 отримали поранення.

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