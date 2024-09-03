Понад 180 поранених та 41 жертва: окупанти вдарили балістикою по учбовому закладу Полтави

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який днями повідомляв про жертв ворожої атаки на область, назвав вівторок, 3 вересня, страшним днем, коли ворог завдав ракетного удару по одному із навчальних закладів обласного центру.

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Він не став розкривати деталі, посилаючись на безпекові питання. «Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня. Щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких», — відзначив він.

Філіп Пронін також повідомив, що з 4 вересня в області оголошується триденна жалоба.



«За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу», — повідомили у Міноборони.

На ворожий удар відреагував і президент України Володимир Зеленський, який додав, що російські ракети вдарили не лише по території учбового закладу, а й сусідньої лікарні.

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«Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя», — сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що російські терористи цього літа вдарили ракетами по дитячому лікувальному закладу «Охмадит» у Києві, а також по житловій забудові міста. Загалом 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей.

Фото з відкритих джерел

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