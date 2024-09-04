«Я живу подвійне життя»: популярна співачка вразила зізнанням

Популярна співачка Оля Цибульська, яка нещодавно здивувала світлинами, відвідала модний фешн-захід, який проходив у столиці України. На своїй сторінці у соціальній мережі Оля виклала світлину та допис, які викликали багато коментарів серед її підписників. На фото Цибульська позує у довгій лляній сукні зі шкіряним паском. Але найбільше шанувальників співачки вразило її зізнання.

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«У мене відчуття, що я живу подвійне життя, — зізналась Цибульська. — Вночі обстріли. Зранку — повний мейкап і зйомки. Вдень трагічні новини. Ввечері — показ. Життя в Україні ніколи не буде тільки чорне або тільки біле.

Ми постійно балансуємо десь у відтінках сірого. Не можна впадати у крайнощі, бо саме цього від нас хочуть *матюк і слово, за яке банять*

Щодня за нашу можливість жити своє життя платять. Здоровʼям, грошима і, на жаль, життями. Наш обовʼязок — памʼятати.

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І не проср*ти ту країну, у якій живемо".

Думки співачки підтримали дописувачі.

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«У мене життя розділилося навпіл, — поділилися у коментарях. — Було до, а зараз після. Я вже не сміюсь, як колись. Мирного неба на усім!!!»

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«Оля, ви дуже красива, — зазначили шанувальники. - Вам личить ця зачіска, колір волосся і сукня».

«Нарешті повернулась до себе», — відповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка зізнавалась у проблемах з психікою.

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