«Нас гуртує біль»: популярна артистка вразила світлинами

Популярна співачка та письменниця Ольга Цибульська повернулася разом із сином Нестором з великої подорожі до США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала світлини з Нью-Йорку й Чикаго, де вони побували.

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Цибульська завітала до українців, які давно живуть у США, а зараз допомагають нашим хлопцям-військовим одужувати, дала інтервʼю місцевим радіостанціям та разом з Нестором відвідала центри розваг. Співачка зізнається, що весь час не могла насолоджуватись подорожжю, бо була прикута до новин з України.

«Я не знаю, чи запамʼятає Нестор свій перший Манхеттен, вогні Чикаго й будиночок з фільму „Один вдома“, — написала співачка. — Але я точно знаю, що він запамʼятав українців у США, яких зустрічав майже щодня. Тих, які казали „О! Наші люди!“ і на очах робили неймовірні речі. Від раптового фото на вулиці до повернення до життя наших героїв».

Оля Цибульська написала, що тільки в обʼєднанні треба шукати силу.

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«Як сильно нас гуртує біль, — зазначила Оля. — Як би нам навчитись триматись купи завжди. Нас так багато по всьому світу. І ми справді здатні цей світ зробити кращим, коли тулимось одне до одного. Здається, ми до кінця ще не усвідомили всю свою силу. Ми обовʼязково переможемо та зберемось за одним столом!»

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Підписники артистки відреагували на її допис, але були й ті, хто звернув увагу на недоречність зараз таких світлин.

«Сподіваюсь, ви дивилися мої сторіз і бачили мій пост в день трагедії, а також доєдналися до збору, звіт з якого вже є», — відписала Цибульська.

«Гарної долі Нестору і всім нашим дітям», — побажали дописувачі.

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«Гарної долі Нестору і всім нашим дітям», - побажали шанувальники співачки

«Червень — сумний, тривожний… А Вам здоров'я, радості від життя», — поділилися настроєм у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Ольга Цибульська потрапила у неприємну історію.

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