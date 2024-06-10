«Я пішла на лікування свідомо»: популярна співачка зізналась у проблемах з психікою

Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка потрапила у неприємну історію, відверто зізналась, що на початку повномасштабного вторгнення у неї були проблеми з психічним здоров’ям. Вона мусила звернутися до лікарів та пройти спеціальний курс лікування.

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Цибульська каже, що під час війни вона дуже змінилася. Це помітила, коли повернулася до написання своєї книги «ЦвіТИ», яка розповідає саме про її проблеми.

«Я ходила до двох психологів, — зізналась Ольга у проєкті „Муз_Тренд“. — Один був безтолковий, а другий, я вважаю, був великий молодець, тому що в якийсь момент сказав: „Вибач, мені не вистачає компетенції. Тобі треба до психіатра“. Я приймала препарати. Пам’ятаю реакцію працівниці аптеки, коли я простягнула до неї рецепт. Вона навіть перепитала: „Ви впевнені, що вам потрібен цей препарат?“ Але мені потрібне було це лікування. Я пішла на нього свідомо, тому що я перестала відчувати будь-які емоції».

За словами співачки, розлад стався навесні 2022 року після того, як її батьків вдалося врятувати з окупації на Київщині.

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«Пройшов час, я наче адаптувалася, а потім, як пояснив мій лікар, — моя психіка була в захисному режимі, робила вигляд, що тримається, а потім заблокувала емоції повністю, — згадала Ольга. — Я не відчувала нічого, і для мене це було наче смерть, тому що я людина надто емоційна і емпатична. Слухала якусь історію чи щось бачила, і мені не було страшно, я не співчувала… і не розуміла, що відбувається. Я збагнула, що щось зламалося, і я сама не могла з цим впоратися. І насправді я дуже вдячна собі за те, що наважилася на це. Тому що все болить і нога, і рука, і душа теж болить, і її треба лікувати».

Лікування артистки зайняло два з половиною місяці, і в цей час вона отримала чималу підтримку та розуміння від своєї родини.

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«Нестор (син Олі Цибульської — Авт.) був єдиною людиною, яка викликала в мене тепле відчуття материнства, — зізналась співачка. — У нас з ним дуже тісні стосунки, і я знаю, що, коли я його обіймаю, йому цього достатньо. Чоловік все зрозумів, від нього було ще більше уваги і не було зайвих запитань. Мені подобається, що ми відчуваємо, коли треба підійти дуже близько, а коли — відійти і дати особистий простір».

Нагадаємо, нещодавно співачка вперше показала свого чоловіка.

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