«Було трохи страшно»: легендарний Браян Мей відновлюється після «невеликого інсульту»

Гітарист Queen сер Брайан Мей, який минулого року отримав лицарський титул від Чарльза III, нещодавно переніс невеликий інсульт.

77-річний музикант деякий час не міг користуватися лівою рукою, пише Бі-бі-сі.

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Однак легендарний 77-річний рок-музикант заявив, що тепер з ним усе гаразд, і він уже достатньо відновив рухливість руки, щоб грати на гітарі.

«Хороша новина полягає в тому, що я можу грати на гітарі після подій останніх кількох днів», — сказав він у відео, опублікованому на власному сайті.

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За його словами, невелика затримка зі здоров'ям трапилася близько тижня тому. Лікарі кажуть, що це був інсульт.

«Раптом — ні з того, ні з сього — я перестав контролювати руку. Тож було трохи страшно, мушу сказати», — зазначив Мей.

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Тепер у нього є обмеження. Лікарі заборонили йому виходити на вулицю, водити машину, переміщатись літаком. Також потрібно слідкувати, щоб занадто не підвищувався пульс.

Нагадаємо,. у 2020 році Мей переніс термінову кардіологічну операцію. Перед цим музикант потрапив до лікарні, порвавши собі сідничний м'яз. Отримана травма, мабуть, і стала причиною серцевого нападу.

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