Гітарист гурту The Queen отримав лицарський титул від Чарльза III

У вівторок, 14 березня, Чарльз III провів у Букінгемському палаці першу у своєму новому статусі короля Великої Британії церемонію нагородження лицарськими орденами. Серед тих, кого звели в лицарську гідність цього дня, був і знаменитий рок-музикант Браян Мей. Відтепер 75-річний гітарист гурту The Queen офіційно став сером Браяном.

Мей відомий не тільки як музикант, а й як доктор астрофізики та активіст руху на захист тварин. Лицарський титул йому присвоїли за досягнення в галузі музики та благодійність.

Сер Браян опублікував у соціальних мережах фото, на якому він схиляє коліно перед королем.

«Я щасливий і сповнений вдячності за надану мені честь. Це не нагорода, а зобов'язання продовжувати боротьбу за справедливість, наділяти голосом тих, хто його позбавлений. Я постараюся бути гідним цієї місії, бути лицарем у блискучих обладунках», — заявив Мей.

На церемонію нагородження Браян прийшов разом із дружиною Анітою і трьома дітьми — сином Джиммі та доньками Луїзою і Емілі Рут.

З притаманною йому іронією сер Браян зазначив, що найбільше рада нагороді його дружина. «Тепер вона зможе називати себе леді Аніта Мей», — сказав музикант.

Нагадаємо, що Кайлі Міноуг несподівано передумала брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза і Камілли.

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