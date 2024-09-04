У Луцьку спіймали стрільця, який відкрив на блокпосту вогонь по військових

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку.

Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження.

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Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

«Інцидент трапився вночі, 27 серпня, в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь», — йдеться у повідомленні поліції.

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Повідомляється, що оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.

Стрілка затримали за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД.

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Після нападу на пост у Луцьку співробітникам ТЦК дозволили стріляти у відповідь.

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