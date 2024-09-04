41.02 / 41.54 45.35 / 46.01
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Луцьку спіймали стрільця, який відкрив на блокпосту вогонь по військових

19:08 4 вересня 2024
затримання

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку.

Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження.

Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

«Інцидент трапився вночі, 27 серпня, в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь», — йдеться у повідомленні поліції.

РЕКЛАМА

Повідомляється, що оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.

Стрілка затримали за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД.

РЕКЛАМА

Після нападу на пост у Луцьку співробітникам ТЦК дозволили стріляти у відповідь.

РЕКЛАМА

285

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Цим п'ятьом знакам зодіаку до кінця року випаде шанс круто змінити свою долю

Гороскоп

Левам — корисні знайомства, Близнюкам, Терезам та Ракам — приємні сюрпризи: гороскоп на середу, 4 вересня

Гривні

Жителям дев'яти областей України виплатять по 21 тисячі гривень: хто може розраховувати на матеріальну допомогу

Аліна

Смачні, багато начинки, але без ліплення: цей спосіб сподобається всім любителям пельменів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту