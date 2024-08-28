Жарти закінчилися: після нападу на пост у Луцьку співробітникам ТЦК дозволили стріляти у відповідь

Після нападу на пост Луцького ТЦК, яке відбулося вчора, 27 серпня, військові будуть відкривати вогонь на ураження. Це дозволено законом у разі загрози працівникові ТЦК, оскільки вони — військові, а військкомат — режимний об'єкт. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

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Про це йдеться у повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП у соціальній мережі.

Вчора солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, і тепер так буде у разі будь-якого нападу, попередили військові.

«Тепер поговоримо серйозно. ТЦК — це режимний обʼєкт. У випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону. Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть», — написали у ТЦК.

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Нагадаємо, у Луцьку в ніч на 27 серпня невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту ТЦК та СП. Військові відкрили вогонь у відповідь. Після перестрілки нападник втік. Поліція веде спецоперацію для пошуку стрілка. Тим часом один військовослужбовець, який був поранений під час нападу, перебуває у лікарні.

Подібні випадки траплялися в Україні і раніше. Так на Львівщині у будівлю ТЦК кинули гранату, а на Буковині затриманий ухилянт намагався задушити співробітника ТЦК.

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