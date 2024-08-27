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Події

У Луцьку невідомий обстріляв пост військових, одну людину поранено

13:44 27 серпня 2024
Чоловік із пістолетом

В Луцьку, де днями ворожий дрон влетів у багатоповерхівку, у ніч проти 27 серпня сталася ще одна надзвичайна подія — невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцям.

В ГУНП у Волинській області повідомляють, що за фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

«Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік. В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають», — йдеться у повідомленні.

Видання volynnews.com уточнює, що були обстріляні військові, які несли службу на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Теремнівська.

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Нагадаємо, що раніше на Миколаївщині місцевий мешканець кинув гранату у бік автівки патрульних поліейських. Це трапилося під час спроби зупинити автівку, яка їхала вночі без габаритних вогнів та номерних знаків.

Фото Pixabay

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