Дворазовий чемпіон Парижа Денисенко та два світові рекорди Москаленко: підсумок виступів українців на Паралімпіаді-2024 4 вересня

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у столиці Франції українські атлети здобули ще сім нагород, чотири з яких золоті.

Дворазовим паралімпійським чемпіоном Парижа-2024 став полтавець Ярослав Денисенко, який вирвав перемогу на останніх метрах запливу на 100-метрівці вільним стилем у класі S12. У цьому ж запливі другим став наш титулований плавець Максим Веракса.

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Своє перше «золото» Денисенко разом із Мариною Піддубною, Олексієм Вірченком та Анною Стеценко виборов у складі естафетної команди на дистанції 4×100 метрів вільним стилем.

Після трьох срібних нагород Ігор-2024 нарешті виборов «золото» наш плавець Андрій Трусов (на фото), який став чемпіоном зі світовим рекордом на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7.

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Двічі покращивши у фіналі світовий рекорд, свій чемпіонський титул Токіо-2020 відстояла 24-річна українська штовхальниця ядра у класі F32 Анастасія Москаленко.

Окрім «золота» в естафеті наша Анна Стеценко стала віцечемпіонкою Паралімпіади-2024 у плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S12.

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Свою першу медаль Паралімпійських ігор виборола Марія Шпатковська, яка з рекордом Європи здобула «срібло» у штовханні ядра в класі F46.

Як мінімум срібну медаль гарантувала собі збірна України з голболу, яка у півфіналі сенсаційно перемогла чинних паралімпійських чемпіонів бразильців — 6:4. У вирішальному матчі наша команда у четвер, 5 вересня, зіграє з Японією.

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Крім того, місця на подіумі гарантували собі майстри настільного тенісу Марина Литовченко, Віктор Дідух та Максим Ніколенко.

Поки ж Україна з 52 нагородами (13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова) посідає у медальному заліку 7-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлет Ігор Цвєтков та плавець Денис Остапченко вибороли для України золоті медалі Паралімпіади-2024.

Фото IPC

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