15-річний плавець та 60-річний волейболіст: хто представить Україну на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі

З 28 серпня по 8 вересня у столиці Франції Парижі слідом за Олімпійськими іграми, на яких українські спортсмени здобули 12 медалей, пройде Паралімпіада-2024 (540 комплектів нагород у 22 видах спорту).

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Україну, як повідомляє paralympic.org.ua, на змаганнях чотириріччя представлять 140 атлетів у 17 видах спорту. Найбільше представництво буде у наших плавців (37 спортсменів) та легкоатлетів (28).

Наймолодшим у нашій збірній буде 15-річний плавець Дмитро Суханов, найстаршим — 60-річний представник волейболу сидячи Анатолій Андрусенко, який виступав ще на дебютній для України Паралімпіаді-1996 в Атланті.

Склад збірної України на Паралімпіаду-2024 за видами спорту:

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пара бадмінтон (2 спортсмени): Оксана Козіна, Олександр Чирков;

боча (2): Артем Колінько, Наталія Кононенко;

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пара академічне веслування (6): Анна Айсанова, Дар'я Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Ганна Шеремет;

пара велоспорт (2): Павло Баль, Єгор Дементьєв;

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волейбол сидячи (12): Анатолій Андрусенко, Денис Бітченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євген Коренець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов;

голбол (6): Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євген Циганенко;

дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава;

пара легка атлетика (28): Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер);

пара веслування на каное (5): Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк;

пара триатлон (1): Аліса Колпакчі;

пара пауерліфтинг (4): Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк;

пара плавання (37): Євген Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Ганна Гонтар, Богдан Гріненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангеліна Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Ганна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко;

пара кульова стрільба (6): Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакучий, Ірина Щетник;

пара стрільба з лука (4): Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко;

пара настільний теніс (9): Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталія Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова;

пара тхеквондо (1): Юлія Липецька;

фехтування на візках (9): Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва.

Додамо, що на семи попередніх Паралімпійських іграх Україна здобула 472 нагороди: в Атланті-1996 — 7 медалей (1 «золото», 4 «срібла», 2 «бронзи»); у Сіднеї-2000 — 37 (3−20−14), в Афінах-2004 — 55 (24−12−19); в Пекіні-2008 — 74 (24−18−32); в Лондоні-2012 — 84 (32−24−28); в Ріо-2016 — 117 (41−37−39) та Токіо-2020 — 98 (24−47−27).

На жаль, Міжнародний паралімпійський комітет допустив до стартів у Парижі 90 «нейтральних» росіян та 8 білорусів.

Додамо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюватимуть у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найтитулованіший спортсмен Паралімпіади-2020 Максим Кріпак став Героєм України.

Фото paralympic.org.ua

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