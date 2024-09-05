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Україна

У Полтаві кількість жертв після удару рф зросла до 54 (фото)

11:04 5 вересня 2024
Інститут зв&#39;язку у Полтаві зруйновано

В Полтаві, де 3 вересня російська балістика, що вдарила по навчальному та медичному закладах, убила та поранила багато людей, збільшилася кількість жертв.

Як повідомляють у ДСНС, наразі відомо вже про 54 загиблих та 297 постраждалих. Під завалами, які продовжують розбирати співробітники надзвичайної служби, можуть ще знаходитися люди.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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У ДСНС додали, що пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

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Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Наразі розібрано та вивезено 1 тис. 760 тон будівельного сміття.

В Полтаві, по якій ворог вдарив двома «Іскандерами», 4−6 вересня оголошені днями трауру. До обласного центру прибувають родичі людей, з якими втрачено зв'язок. У надії на краще вони обходять лікарні, а також стоять у черзі на впізнання тіл до бюро судово-медичної експертизи.

Фото ДСНС

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