Дворазова олімпійська чемпіонка Харлан «несподівано» погодилася вийти заміж за іноземця і показала обручку (фото)
Легендарна фехтувальниця Ольга Харлан, яка принесла збірній України «золото» Олімпійських ігор у Парижі, отримала пропозицію руки і серця від італійського фехтувальника Луїджі Самеле і відповіла згодою.
Дворазова олімпійська чемпіонка повідомила про важливу подію у своєму житті в Instagram. «Несподівано» я сказала так", — написала 34-річна Ольга під знімком із коханим та з обручкою на руці.
Нагадаємо, що шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи, володарка шести (!) нагород Олімпійських ігор Ольга Харлан, шаблю якої з переможного фіналу Парижа-2024 продали за мільйони, і триразовий чемпіон Європи, а також чотириразовий призер Олімпіад 37-річний Луїджі Самеле зустрічаються з 2019-го. Вони мають 10 олімпійських медалей на двох!
Додамо, що свого часу Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком. Їхній шлюб тривав чотири роки і розпався 2018-го.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Харлан влаштувала «тортури» своєму хлопцеві-італійцю.
Фото Instagram366
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