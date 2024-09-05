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Спорт

Дворазова олімпійська чемпіонка Харлан «несподівано» погодилася вийти заміж за іноземця і показала обручку (фото)

13:01 5 вересня 2024
Луїджі Самеле та Ольга Харлан

Легендарна фехтувальниця Ольга Харлан, яка принесла збірній України «золото» Олімпійських ігор у Парижі, отримала пропозицію руки і серця від італійського фехтувальника Луїджі Самеле і відповіла згодою.

Дворазова олімпійська чемпіонка повідомила про важливу подію у своєму житті в Instagram. «Несподівано» я сказала так", — написала 34-річна Ольга під знімком із коханим та з обручкою на руці.

Нагадаємо, що шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи, володарка шести (!) нагород Олімпійських ігор Ольга Харлан, шаблю якої з переможного фіналу Парижа-2024 продали за мільйони, і триразовий чемпіон Європи, а також чотириразовий призер Олімпіад 37-річний Луїджі Самеле зустрічаються з 2019-го. Вони мають 10 олімпійських медалей на двох!

Додамо, що свого часу Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком. Їхній шлюб тривав чотири роки і розпався 2018-го.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Харлан влаштувала «тортури» своєму хлопцеві-італійцю.

Фото Instagram

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