«Золоту» шаблю Харлан з переможного фіналу Парижа-2024 продали за мільйони (фото)

Шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан, якою титулована спортсменка завдала переможного уколу у «золотому» фіналі Олімпійських ігор-2024, продали на онлайн-аукціоні на підтримку ЗСУ за 10 млн гривень. Про це повідомив у соцмережі Х громадський діяч Сергій Притула.

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«Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно продали за 10 000 000 грн! Усі кошти спрямовуємо на закупівлю автоматизованих турелів „ШаБля“ для нашої піхоти!», — написав він.

«Дякую Ользі за такий цінний артефакт. Ця шабля вже принесла одну перемогу, і її ціна скоро принесе перемоги на полі бою», — додали у фонді.

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Нагадаємо, що у колекції Ольги Харлан — рекордні для України шість нагород Олімпійських ігор (у легендарної плавчині Яни Клочкової — 5 медалей). До «золота» та «бронзи» Ігор-2024 33-річна уродженка Миколаєва брала в команді «золото» Пекіна-2008 та «срібло» Ріо-2016, а також ставала бронзовою призеркою Лондона-2012 і Ріо-2016 в індивідуальній першості.

До речі, ще одна наша олімпійська чемпіонка Парижа-2024, стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка витратила 1 млн гривень на допомогу тваринам, перерахувала 500 тисяч гривень на лікування тяжко поранених бійців «Азова». Про це повідомили у благодійному фонді «Ангели Азова».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан продав два «золота» Ігор у Лондоні та Ріо заради допомоги ЗСУ.

Фото НОК України

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