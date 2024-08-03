Харлан та компанія стали чемпіонками Олімпіади-2024 у командному фехтуванні: відео неймовірного фіналу

На Олімпійських іграх у столиці Франції Україна виборола третю медаль. Чемпіонками Ігор-2024 у командній першості стали наші шаблістки — Ольга Харлан, яка виборола раніше «бронзу» в індивідуальній першості, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

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У чвертьфіналі змагань наші фехтувальниці не залишили шансів Італії (45:37), а у півфіналі ще впевненіше перемогли Японію (45:32). У вирішальному протистоянні за «золото» українки зійшлися з командою Республіки Корея, яка сенсаційно не пустила у фінал француженок (45:36).

Лідер нашої збірної Харлан виграла свій міні-поєдинок на старті фіналу — 5:3, але, на жаль, Комащук та Бакастова розбазарили перевагу — 14:20. Ользі знову вдалося повернути «жовто-синіх» у боротьбу — 23:25. Але кореянки утримували перевагу у рахунку, і на вирішальний бій Харлан вийшла за рахунку 37:40. Розумниця Ольга не лише зуміла зрівняти рахунок (40:40), але й дотиснула суперницю — 45:42. Українські шаблістки — олімпійські чемпіонки! Є перше «золото» Парижа-2024!

До речі, лідер нашої команди Ольга Харлан першою з українських спортсменів виборола шість медалей Олімпійських ігор та побила рекорд легендарної плавчині Яни Клочкової (5 нагород). До «золота» та «бронзи» Ігор-2024 33-річна уродженка Миколаєва брала в команді «золото» Пекіна-2008 та «срібло» Ріо-2016, а також ставала бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 в індивідуальній першості.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Сергій Куліш став бронзовим призером Олмпіади-2024 у стрільбі.

Фото НОК України

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