Завдав збитків на понад мільярд гривень: колишньому чиновнику Міноборони вручили підозру

В Україні триває боротьба із зловживаннями у сфері оборони. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони України повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (2022−2023 рр.). Про це повідомили у відомстві.

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«Встановлено, що після початку російської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони України закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. Таким чином сума збитків склала майже 1,2 млрд грн. Вже колишньому посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років», — йдеться у повідомленні.

Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

За даними «Суспільного», йдеться про Богдана Хмельницького.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно правоохоронці з’ясували, що ділок із Київської області поставив ЗСУ тисячу неякісних дронів, «заробивши» майже 6 млн гривень.

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