Ділок із Київської області поставив ЗСУ тисячу неякісних дронів, «заробивши» майже 6 млн гривень (фото)

В Україні триває боротьба зі зловживаннями у оборонній сфері. Служба безпеки України викрила ділка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину. Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА», — йдеться у повідомленні.

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Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив.

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«„Накрутка“ на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду. Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця. На підставі доказової бази йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі). Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — повідомили в СБУ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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За даними Офісу Генерального прокурора, підозрюваний привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича.

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