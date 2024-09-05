Головне — дожити до кінця жовтня: астрологиня розповіла, коли чекати змін на краще на фронті та в економіці

Соляр — це певний порядок розташування планет на небі, зафіксований в точний час перебування Сонця в тому ж градусі, що й в момент народження людини. Соляр може бути як у людини, так і у країни. Про це на каналі «Прогноз» розповіла астрологиня Інна Довгань.

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Також вона назвала ключові моменти у новому солярі України і розповіла, що буде відбуватися на фронті, у сфері економіки, законів та правосуддя.



Вказана конфігурація планет, а також аспекти між планетами соляру та планетами натальної карти дозволяють зробити висновок, які події відбудуться з індивідом протягом року.

Якщо дивитися новий соляр України, то асцендент соляру якраз увімкнувся у 12-му будинку. Це не найкраще положення, тому що воно може вказувати на продовження обмежень, на таємні змови десь у владі, таємні змови ворогів, і зокрема на продовження внутрішніх проблем України, їхню актуалізацію. Але є й хороші вказівки з цього соляру. Вказує на те, що буде ще більше викриттів корупційних схем, корупціонерів, злочинців, тобто багато зловлять крадіїв.

І особливо восени ще буде ухвалено нову низку законів, які будуть впливати на обмеження фінансів населення. Тобто підвищення податків, підвищення цін і якісь нововведення щодо цифрової валюти.

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Осінь 2024 року буде достатньо напруженою, і тут будуть запеклі бої відбуватися. Якраз із кінця серпня, вересень — це період, коли ворог буде наступати з нових територій і захоплювати ці нові території. Тому що якраз зараз іде такий період, коли Марс у своє слабке положення перейшов, у знак Раку, і це для України може вказувати на втрати. Але це буде не довгий період часу. Тобто тут запеклі бої на те, щоб і наступ робити на території росії, там буде багато ще вибухів, багато втрат.

Це все буде відбуватися до кінця жовтня. І от якраз із кінця жовтня і листопад — тут буде все повертатися вже на користь України. Тобто ці всі бої з боку України вже матимуть певні результати, і ми їх будемо бачити.

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Раніше «ФАКТИ» опублікували таро-прогноз на 5 вересня.

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