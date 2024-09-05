У великому Таро-прогнозі на вересень його укладачі стверджують, що перший місяць осені буде дуже непростим і багатим на події. Адже все, що відбувається з нами у коридорі затемнень, має далекосяжні наслідки.

ВІДЕО ДНЯ

А про те, на що очікувати всім знакам зодіака у четвер, 5 серпня, розповідає ТСН.ua.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Четвірка мечів». Потрібно перепочити. У стосунках варто розслабитися. А на роботі — узяти відгул.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «Світ» Шукайте гармонію. У стосунках збалансуйте почуття та розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня «Вісімка жезлів». Рух вперед. У стосунках не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію.

РЕКЛАМА

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Верховний жрець». Перевіряйте документи. У стосунках час вийти на новий рівень. У робочих моментах час уповільнитися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «П'ятірка кубків». Не варто сумувати. У стосунках може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Дурень». Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках сподівайтеся на зміни.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Вісімка пентаклів». Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У стосунках оберіть спільну ціль для руху вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Дев'ятка жезлів». Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У стосунках потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Сімка мечів». Будьте уважними, щоб вас не обманули. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках вас можуть образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Вісімка мечів». Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. Вдома очікуйте випробувань, а на роботі — викликів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Туз пентаклів». Ситуація значно покращується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинайте плоди успіху.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Трійка жезлів». Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте щось нове. На роботі дійте активніше.

Матеріал «Що підготував українцям вересень-2024: поради Таро від знавців модних трендів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

3170

Читайте нас у Facebook