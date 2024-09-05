Ракам — «Верховний Жрець», Водоліям — «Туз пентаклів», а Тельцям — «Світ»: Таро-прогноз на 5 вересня
У великому Таро-прогнозі на вересень його укладачі стверджують, що перший місяць осені буде дуже непростим і багатим на події. Адже все, що відбувається з нами у коридорі затемнень, має далекосяжні наслідки.
А про те, на що очікувати всім знакам зодіака у четвер, 5 серпня, розповідає ТСН.ua.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня «Четвірка мечів». Потрібно перепочити. У стосунках варто розслабитися. А на роботі — узяти відгул.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня «Світ» Шукайте гармонію. У стосунках збалансуйте почуття та розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня «Вісімка жезлів». Рух вперед. У стосунках не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня «Верховний жрець». Перевіряйте документи. У стосунках час вийти на новий рівень. У робочих моментах час уповільнитися.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня «П'ятірка кубків». Не варто сумувати. У стосунках може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня «Дурень». Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках сподівайтеся на зміни.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня «Вісімка пентаклів». Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У стосунках оберіть спільну ціль для руху вперед.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня «Дев'ятка жезлів». Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У стосунках потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня «Сімка мечів». Будьте уважними, щоб вас не обманули. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках вас можуть образити.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня «Вісімка мечів». Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. Вдома очікуйте випробувань, а на роботі — викликів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня «Туз пентаклів». Ситуація значно покращується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинайте плоди успіху.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня «Трійка жезлів». Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте щось нове. На роботі дійте активніше.
Матеріал «Що підготував українцям вересень-2024: поради Таро від знавців модних трендів» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay3170
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