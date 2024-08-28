Крим не буде українським: астролог розповів про закінчення війни з рф

На відміну від астролога ведичної традиції Алакха Ніраджана, який впевнений в тому, що перемога України в війні вже дуже близько, не менш відомий знавець руху зірок Володимир Бадіян поки що готовий говорити тільки про перемовини росії і України.

ВІДЕО ДНЯ

І момент для них, вважає він, настане не скоро — тільки в наступному році. Таке припущення він висловив у коментарі сайту «Мій світ».

«Хороший момент для України, щоб піти на перемовини, буде на початку 2025 року. Там два періоди — на початку 2025-го або треба буде зачекати до кінця цього соляру, щоб почав діяти інший, тобто до серпня», — заявив він.

За словами астролога, Україні до перемовин ще треба дійти. Також він зазначив, що вони можуть бути не такими, як люди їх собі уявляють — закінчення війни.

РЕКЛАМА

«Зараз, восени, буде дуже важка фаза війни. Чи повернемо всі території? Наразі це фантастика. Тому що, в принципі, у нас немає жодних передумов на те, щоб росія віддала Крим і так далі. Розподіл такий, що ми все ж таки контролюватимемо Крим і нам віддадуть його. Але щодо Криму, там, скоріше за все, він відійде до ЄС без України… У нього буде особливий статус. Він буде наче і України, і не України. І не росії точно. Але він буде пов'язаний чи з Британією та Україною… тобто буде якесь нестандартне рішення. А інші наші території будуть нібито нейтральною зоною, але там Росія контролюватиме і ми матимемо якийсь вплив. У такому статусі вони можуть пробути років 10», — додав Володимир.

Також астролог поділився, що краще для України йти на перемовини не після захоплення Курської області, а після можливості контролю Криму та отримання більшої кількості зброї.

РЕКЛАМА

«Зараз у нас немає перспективи. Ми не багато зайняли Курської області, щоб сильно торгуватися нею. Поки ми там, ніхто про перемовини не говоритиме», — вважає Бадіян.

Звичайно, такі перспективи навряд чи порадують українців, які в своїй більшості сподіваються на справедливе завершення війни і повернення всіх наших територій, включно з Кримом. Але оскільки і астрологи, і тарологи визнають, що те, чим вони займаються, не є наукою з точними формулами і критеріями, то будемо сподіватись, що замість прогнозів Бадіяна збудуться передбачення переможця «Битви екстрасенсів» Сабухі Іманова про події 2024−2025 років.

РЕКЛАМА

2015

Читайте нас у Facebook