«Золото» легкоатлетки Помазан та дзюдоїстки Ніколайчик: підсумок виступу України на Паралімпіаді-2024 5 вересня

За підсумками четверга, 5 вересня, восьмого змагального дня Паралімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени здобули ще дев'ять нагород.

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Триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра в класі F35 стала 35-річна Марія Помазан із Запоріжжя, яка випередила у підсумковому протоколі суперниць із Китаю та Великобританії. До речі, на своїх дебютних Іграх у Лондоні-2012 вона ще брала «срібло» у метанні диска.

Блискуче виступила в турнірі дзюдоїсток у класі J1 37-річна Наталія Ніколайчик із Рівненської області (на фото), яка перемогла у фіналі вагової категорії до 48 кг опонентку з Японії та завоювала перше для України за 8 років у цьому виді спорту «золото».

Круто виступила у столиці Франції збірна України з голболу, яка стала віцечемпіоном Паралімпіади. У фіналі з Японією «жовто-сині» завершили основний час внічию — 3:3, але в овертаймі, на жаль, пропустили «золотий» гол (3:4).

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Свою другу нагороду на змаганнях у Парижі (цього разу срібну на 100-метрівці у класі Т12) здобула легкоатлетка Оксана Бутурчук. Загалом у колекції титулованої спортсменки тепер 12 (!) паралімпійських медалей.

Третьою прийшла до фінішу в естафеті 4×50 метрів українська команда у складі наших плавців Ярослава Семененка, Анни Гонтар, Олександра Комарова та Ірини Пойди.

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«Бронзу» Парижа-2024 до дзюдо везуть додому 26-річна рівнянка Анжела Гаврисюк (вагова категорія до 57 кг, клас J1) та її 36-річний земляк Давид Хорава (до 60 кг, J2).

Третю нагороду Паралімпіади у столиці Франції завоював плавець Данило Чуфаров, який після «срібла» на 100-метрівці на спині та на 200-метрівці «комплексом» став бронзовим призером у запливі на 100 метрів брасом у класі SB11.

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Свою першу паралімпійську медаль завоював 38-річний велогонщик із Львівської області Павло Баль, який став бронзовим призером у гендбайку -в класі Н5. Що цікаво, раніше атлет вже виступав на Паралімпійських іграх, але на… зимових, де змагався у біатлоні та лижних перегонах (найвище місце — шосте).

Україна з 61 нагородою (15 золотих, 20 срібних, 26 бронзових) посідає у медальному заліку 7-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що штовхальник ядра з Кременчука Олександр Яровий став чемпіоном Парижа-2024 зі світовим рекордом.

Фото IPC

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