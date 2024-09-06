«Реакція на стрес»: у ДБР прокоментували «смерть Шуфрича»

Народний депутат Нестор Шуфрич, якому до суду викликали лікарів, живий та здоровий. Його справу передали до суду.

Про це в етері телемарафону повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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За її словами, очікується розгляд справи Шуфрича у суді.

Разом з тим, працівники ДБР уточнили у слідчих стан нардеп. Слідчі повідомили, що Шуфрич живий, з ним усе добре.

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«З ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника», — сказала співробітниця ДБР.

«Наразі мені відомо, що відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре», — додала вона.

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Як відомо, 5 вересня у мережі з'явились чутки, що у СІЗО помер Нестор Шуфрич. Однак чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича. Також вони повідомили, що наразі нардеп перебуває у лікарні.

Нагадаємо, Шуфрича та його помічника підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді.

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