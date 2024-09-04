Суд у Києві не зміг розпочати процес у справі про держзраду Шуфрича: що сталося

До нардепа Нестора Шуфрича, справу якого повинні були розглядати у суді, під час підготовчого засідання викликали лікарів.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Адвокати нардепа клопотали про перенесення засідання через погане самопочуття підзахисного. Захисники Шуфрича повідомили, що підозрюваного забрали до суду з приватної лікарні, де він проходив лікування після операції.

Суд погодився — до залу суду були викликані лікарі.

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Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в державній зраді колегію з трьох суддів, а не одним, як це було сьогодні. Це клопотання також було підтримане.

Таким чином суд задовольнив клопотання про розгляд справи колегією з трьох суддів й переніс його на 5 вересня на 12 годину.



Нагадаємо, Шуфрича звинувачують у державній зраді та передачі коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. У нардепа під час обшуків виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил рф. Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

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