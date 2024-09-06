Це справді проблема: чому червоніє листя у груші

Зазвичай рослини, коли з ними щось негаразд, «сигналізують» своїм зовнішнім виглядом, зокрема, листям. Так, зокрема, фіолетовий відтінок листя у томатів покаозує, що рослині не вистачає фосфору.

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Про нестачу фосфору чи неправильну агротехніку розповість й червоне листя у груші — зеленими в такому випадку залишатимуться лише прожилки, пише «На пенсії».

Фосфорне голодування починається з почервоніння нижньої сторони листочка від черешка. Верхня сторона листової пластинки спочатку залишається зеленою і лише наприкінці теж червоніє.

Аби запобігти цьому, у першій половині літа варто підживити дерева амофосом 2−3 рази.

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Друга можлива причина — застій води або високі ґрунтові води, коли коренева система погано дихає. Третя — надлишок вапна у ґрунті.

Також садоводом варто знати, яке сусідство подобається груші. Так, ці плодові дерева добре почуватимуться поряд з яблунею та червоною горобиною. А черешня, слива, смородина золотиста, калина, троянда, бузок, чубушник (садовий жасмин), барбарис грушу пригнічують.

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Фото Pixabay

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