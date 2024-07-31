40.78 / 41.32 44.19 / 44.88
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Нестача фосфору у томатів: що робити, коли листя помідорів раптом стало фіолетовим та йде скидання цвіту (відео)

12:53 31 липня 2024
лист

Щоб виростити гарні яскраві помідори з великими та солодкими плодами, потрібно докласти достатньо зусиль.

Фосфор — один з трьох важливих елементів для томатів, нестача якого провокує уповільнення росту, скидання цвіту, а самі листя набувають фіолетового відтінку.

Як допомогти рослині у цьому випадку, розповіли на каналі «Томат та Виноград».

Відтінок фіолетового кольору сигналізує нам про те, що рослині не вистачає фосфору. Тому томати не тільки втрачають колір листя, а ще й повністю скидають цвіт. Таким чином рослина вже не здатна дати врожай.

Щоб врятувати рослину, при перших ознаках хвороби потрібно підживити томати розчином монофосфату калію. Для цього 15−20 г монофосфату розчинити у 10 літрах води.
Під кожний кущ помідорів вилити по літру такого розчину.

РЕКЛАМА

Раніше ми повідомляли про те, як зберегти томати від вершинної гнилі, а також як боротися із кладоспоріозом на помідорах і огірках.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Велятинська дзяма

«Навіть не уявляєте, наскільки це смачно»: рецепт «велятинської дзями» — страви, яка встановила рекорд України

помідори на грядці

Чому томати не достигають: причини, про які ви навіть не здогадувались

Овочевий салат на зиму

Овочевий салат на зиму: сподобається кожній господині, бо смачно та просто

комунальники

«Не погоджуйтесь на договір реструктуризації»: адвокат пояснив, як правильно зустрічати комунальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту