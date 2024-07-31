Нестача фосфору у томатів: що робити, коли листя помідорів раптом стало фіолетовим та йде скидання цвіту (відео)

Щоб виростити гарні яскраві помідори з великими та солодкими плодами, потрібно докласти достатньо зусиль.

Фосфор — один з трьох важливих елементів для томатів, нестача якого провокує уповільнення росту, скидання цвіту, а самі листя набувають фіолетового відтінку.

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Як допомогти рослині у цьому випадку, розповіли на каналі «Томат та Виноград».



Відтінок фіолетового кольору сигналізує нам про те, що рослині не вистачає фосфору. Тому томати не тільки втрачають колір листя, а ще й повністю скидають цвіт. Таким чином рослина вже не здатна дати врожай.

Щоб врятувати рослину, при перших ознаках хвороби потрібно підживити томати розчином монофосфату калію. Для цього 15−20 г монофосфату розчинити у 10 літрах води.

Під кожний кущ помідорів вилити по літру такого розчину.

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Раніше ми повідомляли про те, як зберегти томати від вершинної гнилі, а також як боротися із кладоспоріозом на помідорах і огірках.

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