Висаджуємо «правильний» сад: які плодові дерева погано уживаються одне з одним

Дачникам, які вирішать висаджувати восени саджанці фруктових дерев, дали корисні поради щодо їхньої сумісності.

Як стверджують автори «Моя дача. Сад і город», яблуня вживається з грушею, вишнею, сливою, айвою. А ось сусідство з черешнею, калиною, смородиною золотистою, барбарисом та бузком переносить погано.

Картопля, що росте у міжряддях яблунь, погано впливає на дерева, порушуючи їхній розвиток та погіршуючи смак плодів.

Груша добре почуватиметься поряд з яблунею та червоною горобиною. А черешня, слива, смородина золотиста, калина, троянда, бузок, чубушник (садовий жасмин), барбарис грушу пригнічують.

Для вишні гарними сусідами стануть яблуня та виноград. Слива уживається з яблунею, а з грушею — ні.

Раніше садівниця Раїса Поймало розповіла, як правильно восени обрізати плодові дерева, зазначивши, що чим більше вгору спрямована гілка, тим гірше вона плодоносить — вся її сила йде в інтенсивне зростання.

Також при осінній підготовці дерев до зими потрібно позбавлятися лишайників на стовбурах та гілках.

Фото Pixabay

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram