Єгор Дементьєв став чотириразовим паралімпійським чемпіоном: підсумок виступів України на Іграх-2024 6 вересня (відео)

У п'ятницю, 6 вересня, за підсумками дев'ятого дня змагань Паралімпійських ігор у Парижі, де напередодні Україна здобула «золото» штовхальниці ядра Марії Помазан та дзюдоїстки Наталії Ніколайчик, скарбничка нашої збірної поповнилася ще шістьма медалями.

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Чотириразовим чемпіоном Паралімпійських ігор став велогонщик з Полтавської області Єгор Дементьєв, який до «срібла» гонки переслідування на треку додав «золото» у груповій шосейній гонці серед спортсменів класів С4 та С5.

На другий щабель п'єдесталу пошани за підсумками фіналу у бігу на 1500 метрів в класі Т20 піднялася 38-річна українська легкоатлетка Людмила Даниліна. У Ріо-2016 спортсменка з Київської області виборола у цій дисципліні «бронзу», а в Токіо-2020 — «срібло».

Свою третю медаль Парижа-2024 здобув 35-річний плавець Денис Остапченко, який фінішував на «срібній» позиції у запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S3).

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А ось ще один представник плавання Данило Чуфаров на своїй п'ятій Паралімпіаді вчетверте піднявся на п'єдестал пошани Ігор-2024, здобувши «срібло» на 100-метрівці батерфляєм (клас S11).

Дворазовою бронзовою призеркою Паралімпіади у столиці Франції стала фехтувальниця на шпагах Олена Федота-Ісаєва, яка розбила у «бронзовому» фіналі представницю Гонконгу (15:6).

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Бронзовим медалістом Парижа став у настільному тенісі (клас MS8) Максим Ніколенко, який у півфіналі, на жаль, поступився китайцю Шуаї Жао (2:3).

А ось ще один наш гравець Віктор Дідух, який переміг у півфіналі представника Таїланду Пісіта Вангпхонпханасірі (3:1), гарантував як мінімум «срібло» Ігор-2024. У поєдинку за «золото» наш тенісист 7 вересня зіграє з Шуаї Жао з Китаю.

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За два дні до завершення змагань Україна з 67 нагородами (16 золотих, 23 срібних, 28 бронзових) посідає у медальному заліку 8-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Ярослав Денисенко став дворазовим чемпіоном Парижа-2024.

Фото PIC

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