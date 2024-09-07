Українка Людмила Киченок сенсаційно стала чемпіонкою US Open та натякнула на весілля (відео)

Українська тенісистка Людмила Киченок, яка раніше завоювала титул «Вімблдону» у міксті, виграла другий у кар'єрі турнір серії «Великого шолома», ставши чемпіонкою US Open-2024 у парному розряді.

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У дуеті з Оленою Остапенко з Латвії 32-річна спортсменка з Дніпра у фіналі турніру в Нью-Йорку перемогла у двох сетах француженку Крістіну Младенович та Чжан Шуай із Китаю — 6:4, 6:3.

«У мене досі мурашки по шкірі після матчболу, це неймовірне відчуття, — сказала Людмила Киченок на церемонії нагородження. — Сьогодні під час матчу була така приємна атмосфера. Я дякую глядачам на трибунах. Також вітаю дівчат із чудовими двома тижнями, коли ви перемагали таких сильних суперниць. Я також хочу привітати і мою напарницю (сміється).

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Мені пощастило мати поруч таку напарницю. Дякую за те, що ти дбала про мене протягом двох тижнів. Хочу подякувати всім, хто працював над організацією цього турніру. Це справді змагання рівня «Великого шолома». Хочу подякувати і нашій команді за те, що вони завжди поруч.

І звичайно моєму бойфренду, який міг вже бути і моїм чоловіком (сміється). Насправді у нас була призначена реєстрація на середу, але я все ще грала на турнірі, ще грала у півфіналі (тенісистка заручена зі своїм тренером Станіславом Хмарським. — Авт.).

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І є ще щось, про що я хочу сказати. Зараз щоразу, коли я граю на корті, щоразу, коли я перемагаю, я хочу присвячувати цю перемогу українському народові, який просто зараз тяжко бореться за нашу свободу. Я сподіваюся, що таким чином зможу людей трохи підбадьорити. Моє серце зараз із ними".

Виграш Відкритого чемпіонату США приніс одній із сестер Киченок найбільші призові у її кар'єрі — 375 тисяч доларів. Раніше Людмила отримала 132 тисячі 277 доларів за програний фінал Australian Open-2024 (до речі, теж разом із Остапенко).

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Додамо, що до Людмили Киченок українські тенісистки перемагали на турнірі «Великого шолома» у парі лише раз, коли у 2008 році сестрам Альоні та Катерині Бондаренко підкорився парний титул на Australian Open.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Еліна Світоліна здобула «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо.

Фото X US Open

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