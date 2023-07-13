Українка Людмила Киченок сенсаційно стала чемпіонкою Вімблдону в міксті: відеоогляд матчу

Не зважаючи на виліт у півфіналі одиночного розряду Еліни Світоліної Україна не залишилася без титулу на Вімблдоні із призовим фондом 56,5 млн доларів. Людмила Киченок з Дніпра, яка оголосила у квітні про заручини, сенсаційно стала чемпіонкою турніру серії «Великого шолома» у міксті з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 у парному розряді хорватом Мате Павічем.

У фінальному поєдинку змішаного розряду українсько-хорватський дует переміг китайсько-бельгійську пару Сюй Іфань — Йоран Фліген у трьох сетах — 6:4, 6:7 (9), 6:3.

Додамо, що перемога у фіналі принесла Людмилі та Мате 168 тисяч доларів призових на двох.

Людмила Киченок та Мате Павіч з трофеями Вімблдону

Киченок стала третьою українкою, яка виграла турнір «Великого шолома», та першою з наших тенісистів, хто взяв трофей на трав'яному мейджорі. У 2008 році на Australian Open сестри Альона та Катерина Бондаренко здобули титул, перемігши у фіналі Вікторію Азаренко з білорусі та Шахар Пеєр з Ізраїлю.

До речі, Людмилу під час фіналу підтримували її сестра-близнючка Надія та коханий Станіслав Хмарський, а підтримати Мате прийшли дівчина хорвата та знаменитий співвітчизник, віцечемпіон світу з футболу Іван Перішич.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого року Людмила Кіченок у парі з дочкою українського футболіста сенсаційно пробилася до півфіналу Вімблдону.

Фото Twitter Wimbledon

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