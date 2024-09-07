Водоліям — «Світ», Овнам — «Король жезлів», а Стрільцям — «Десятка пентаклів»: Таро-прогноз на 7 вересня
Згідно з прогнозом відомої нумерологині, метафізикині та фахівчині з Таро, перший місяць осені буде непростим та багатим на події. А про те, що чекатиме представників різних знаків зодіаку у першу суботу місяця, 7 вересня, йдеться у гороскопі, складеному езотерикинею Оленою Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня «Король жезлів»
Проявіть свою силу. У стосунках спробуйте продемонструвати темперамент. А на роботі — професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня «Сімка пентаклів»
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках потрібно більше працювати над розвитком. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді.
БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)
Карта дня «Четвірка пентаклів»
Час заощаджувати кошти. На роботі опирайтеся новим викликам. А в стосунках шукайте вірних партнерів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня «Дев'ятка мечів»
Зараз вам заважатимуть ваші страхи та комплекси. На роботі очікуйте нових викликів. Дійте обережно на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня «Трійка пентаклів»
Працюйте — і отримаєте гідний результат. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках почніть більше довіряти партнеру.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня «Лицар жезлів»
Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі очікуйте на конфлікти.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня «Двійка кубків»
Шукайте партнерів. У стосунках не забувайте про друзів. На роботі розпочніть щось нове.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня «Десятка кубків»
Працюйте над почуттями. Не дайте, щоб емоції переповнили вас на роботі. У стосунках насолоджуйтеся щастям.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня «Десятка пентаклів»
Рухайтеся вперед. На роботі варто зрозуміти, куди ви прагнете рухатися. А у стосунках реалізуйте ваші мрії разом.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня «Самітник»
Зараз потрібно побути на самоті. У стосунках візьміть паузу, а на роботі — відгул.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня «Світ»
Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі дійте активніше.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня «Вісімка жезлів»
Вперед і тільки вперед. На роботі потрібно активізувати діяльність. Заплануйте щось нове у стосунках.
Також для любителів передбачень наведемо розклад за картами Таро на наступний тиждень.
Крім того, варто нагадати, що відомий київський мольфар Макс Гордєєв також зробив розклад на наступний тиждень, в якому розповів, представникам яких знаків зодіаку варто в період з 9 по 15 вересня шукати мудрості та дотримуйтесь традицій.133
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