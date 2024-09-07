Згідно з прогнозом відомої нумерологині, метафізикині та фахівчині з Таро, перший місяць осені буде непростим та багатим на події. А про те, що чекатиме представників різних знаків зодіаку у першу суботу місяця, 7 вересня, йдеться у гороскопі, складеному езотерикинею Оленою Кузьмич.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Король жезлів»

Проявіть свою силу. У стосунках спробуйте продемонструвати темперамент. А на роботі — професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «Сімка пентаклів»

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках потрібно більше працювати над розвитком. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді.

БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)

Карта дня «Четвірка пентаклів»

Час заощаджувати кошти. На роботі опирайтеся новим викликам. А в стосунках шукайте вірних партнерів.

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РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Дев'ятка мечів»

Зараз вам заважатимуть ваші страхи та комплекси. На роботі очікуйте нових викликів. Дійте обережно на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Трійка пентаклів»

Працюйте — і отримаєте гідний результат. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках почніть більше довіряти партнеру.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Лицар жезлів»

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі очікуйте на конфлікти.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Двійка кубків»

Шукайте партнерів. У стосунках не забувайте про друзів. На роботі розпочніть щось нове.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Десятка кубків»

Працюйте над почуттями. Не дайте, щоб емоції переповнили вас на роботі. У стосунках насолоджуйтеся щастям.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Десятка пентаклів»

Рухайтеся вперед. На роботі варто зрозуміти, куди ви прагнете рухатися. А у стосунках реалізуйте ваші мрії разом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Самітник»

Зараз потрібно побути на самоті. У стосунках візьміть паузу, а на роботі — відгул.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Світ»

Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі дійте активніше.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Вісімка жезлів»

Вперед і тільки вперед. На роботі потрібно активізувати діяльність. Заплануйте щось нове у стосунках.

Також для любителів передбачень наведемо розклад за картами Таро на наступний тиждень.

Крім того, варто нагадати, що відомий київський мольфар Макс Гордєєв також зробив розклад на наступний тиждень, в якому розповів, представникам яких знаків зодіаку варто в період з 9 по 15 вересня шукати мудрості та дотримуйтесь традицій.

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