Таро-прогноз на тиждень з 09 по 15 вересня від мольфара Макса Гордєєва

Після того, як відома тарологиня Яна Пасинкова зробила розклад за картами Таро на вересень, мольфар Макс Гордєєв вирішив, своєю чергою, дізнатися про найближче майбутнє — з 9 по 16 вересня. Свій розклад Макс здійснив у «традиційній» методі — за знаками зодіаку.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Овни, цього тижня буде все зосереджено на праці та вдосконаленні своїх навичок. Вісімка Пентаклів говорить про те, що наполеглива праця та увага до деталей принесуть результати. Вірте у свої можливості вдосконалювати свої таланти та зосереджуйтеся на майстерності. Прийміть процес безперервного покращення, знаючи, що ваші зусилля призведуть до успіху.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта Таро: Закохані

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Тельці, цього тижня в центрі уваги будуть стосунки та вибір. Карта Закохані підкреслює гармонію, зв'язок і необхідність прийняття рішень, які відповідають вашим цінностям. Довіряйте своєму серцю, коли будете вирішувати важливі питання у стосунках або робити вибір. Прийміть єдність і баланс, які приходять із щирими зв'язками та обдуманими рішеннями.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

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Близнюки, настав час опрацювати емоції та зцілитися від минулих розчарувань. П'ятірка Кубків свідчить про те, що ви можете зосередитися на тому, що було втрачено, але також нагадує про позитивні аспекти, які залишилися. Довіртеся своїй стійкості, щоб подолати цей період і знайти нові джерела радості та натхнення.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта Таро: Зірка

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Раки, знайдіть надію та натхнення цього тижня. Карта Зірка символізує зцілення, оновлення та божественне керівництво. Довіряйте Всесвіту, який надає вам підтримку та натхнення. Прийміть відчуття оптимізму та дозвольте своїй внутрішній світлі вказувати шлях до ваших мрій.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Королева Пентаклів

Леви, зосередьтеся на турботі про себе та інших цього тижня. Королева Пентаклів символізує практичність, достаток і материнську опіку. Довіряйте своїй здатності створювати комфортне та безпечне середовище. Прийміть роль постачальника та опікуна, забезпечуючи, щоб ваші потреби та потреби ваших близьких були задоволені.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Повішений

Діви, цього тижня спробуйте поглянути на речі під іншим кутом та практикуйте терпіння. Карта Повішений символізує паузу, відмову та нове бачення. Довіряйте процесу відпускання ситуацій і дозвольте новим прозрінням проявитися. Прийміть ідею паузи та рефлексії, замість постійного руху вперед.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Кубків

Терези, цього тижня святкуйте дружбу та спільність. Трійка Кубків символізує радість, соціальні зібрання та співпрацю. Довіряйте підтримці свого соціального кола та знайдіть час для зв'язку з близькими. Прийміть щастя, яке приходить від спільних переживань і колективної радості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Туз Мечів

Скорпіони, цього тижня прийміть ясність і правду. Туз Мечів символізує ментальну ясність, прориви та нові ідеї. Довіряйте своїй здатності розсіювати плутанину та бачити речі чітко. Прийміть силу свого інтелекту та комунікації, щоб вирішувати проблеми та досягати своїх цілей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Місяць

Стрільці, досліджуйте глибини своєї підсвідомості цього тижня. Карта Місяць означає інтуїцію, сни та приховані істини. Довіряйте своєму внутрішньому керівництву та звертайте увагу на послання від своєї підсвідомості. Прийміть таємниці свого внутрішнього світу та шукайте ясність через самопізнання.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Козероги, цього тижня зосередьтеся на безпеці та стабільності. Четвірка Пентаклів символізує контроль, збереження та фінансову стабільність. Довіряйте своїй здатності мудро керувати своїми ресурсами. Прийміть важливість зміцнення основ, водночас залишаючись відкритими до змін та нових можливостей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант

Водолії, шукайте мудрості та дотримуйтесь традицій цього тижня. Карта Ієрофант символізує керівництво, духовну мудрість та дотримання традицій. Довіряйте усталеним практикам і шукайте поради у надійних наставників. Прийміть важливість навчання та дотримання принципів, які надають структуру та зміст.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Риби, цього тижня насолоджуйтеся почуттям задоволення та спокою. Дев'ятка Кубків символізує здійснені бажання, радість та емоційне багатство. Довіряйте достатку удачі та дозвольте собі насолоджуватися життєвими радощами. Прийміть відчуття задоволення та цінуйте благословення, які вас оточують.

Також нагадаємо, що відома нумерологиня, метафізикиня та фахівчиня з Таро Марія Лебедевич зробила для elle.ua прогноз не за знаками зодіаку, а за сферами життя.

Фото: Freepik

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