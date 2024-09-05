Сприятливий час для роботи над помилками: повний нумерологічний Таро-прогноз на вересень від метафізикині

Тарологи зробили детальний прогноз для всіх знаків зодіаку на вересень 2024 року, зазначаючи, що перший місяць осені буде непростим та багатим на події.

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А відома нумерологиня, метафізикиня та фахівчиня з Таро Марія Лебедевич зробила для elle.ua прогноз не за знаками зодіаку, а за сферами життя.

В цілому вересень 2024 року, на її думку, обіцяє бути місяцем із подвійними енергіями, представленими Кодами Долі: 9 — Відлюдник та 18 — Місяць.

Відлюдник (Код 9)

Це символ самотності та внутрішнього пошуку. Протягом усього місяця ми будемо заглиблюватися в себе, шукати внутрішні опори, вибудовувати їх і знаходити відповіді на свої запитання. Цей період може принести ізоляцію з різних причин, включно з новими штамами вірусів або військовими діями. Важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці.

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Вересень буде сприятливим часом для роботи над помилками, що допоможе знизити рівень страху і відірватися від негативних думок.

Ліхтар Відлюдника висвітлює шлях лише на крок вперед, символізуючи обмежені можливості. Проте, навіть це може стати важливою підказкою, що спрямовує нас у правильне річище.

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Осінь — час меланхолії, і багато людей почнуть замикатися в собі: хтось піде в депресію, хтось займеться самопізнанням, а хтось занурюватиметься в медитації (на природі), духовні практики або творчість. Адже капюшон Пустельника символізує бажання відгородитися від зовнішнього світу.

У вересні корисно утриматися від звичок, що викликають залежність: чи то кава, солодощі, алкоголь, паління, соцмережі, чи то пізнє лягання спати. Уважно проаналізуйте своє життя і виявіть ці залежності. Добре здійснювати виїзди на природу, гуляти в парку.

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Місяць також сприятливий для розв`язання питань, що хвилюють, за допомогою фахівців у галузі езотерики та метафізики. Особливо це актуально в період Кармічного Коридору, який розпочнеться 18 вересня і триватиме до 2 жовтня. Ретроградний Меркурій уже пройдено, але ретроградний Сатурн продовжуватиме впливати на всіх нас до кінця листопада.

Місяць (Код 18)

Вказує на найтемніший час перед світанком, коли майбутнє залишається неясним. Цей Код тісно пов`язаний з Відлюдником, чиє освітлення обмежене. Самостійно прорахувати що-небудь наперед буде важко, якщо у вас немає відповідних інструментів або взаємодії з фахівцем.

Місяць також може означати невизначеність і приховані від нас факти, пов`язані з COVID-19, військовими діями та іншою інформацією. Цей період вимагатиме підвищеної обережності й пильності.

Очікується, що вересень буде непростим. Так, 18 вересня з місячного затемнення почнеться Кармічний Коридор, який триватиме до 2 жовтня з кільцеподібним сонячним затемненням. Вплив Коридору може відчуватися і після його закінчення, аж до кількох місяців.

Кармічний Коридор може вплинути на наше життя на 9, а іноді й на 18 років уперед. У цей період корисно звертатися до фахівців допоміжних професій, таких як астрологи, нумерологи, Таро-консультанти та психологи. Вони можуть допомогти впоратися з осінніми страхами та запропонувати необхідні рекомендації щодо майбутніх подій.

Фінансова тема

У вересні малоймовірні позитивні зміни. Можлива чергова хвиля звільнень і скорочень робочих місць, що підтверджує Код 9 Відлюдник.

Передбачається, що осінь 2024 року може стати початком серйозної економічної кризи в різних країнах, що також пов`язано з не припинюваними військовими діями у світі.

Однак для творчих людей цей період буде плідним. Код 9 допоможе зосередитися і використовувати самотність для досягнення творчих успіхів. А хтось у цей місяць дізнається свою долю на 2025 рік, який обіцяє бути непередбачуваним, особливо в питаннях здоров`я.

Код 18 також пов`язаний із материнством і вагітністю. У вересні хтось отримає довгоочікувані дві смужки та буде щасливий.

Здоров'я

Загострення хронічних захворювань, застуди, посилення вірусних інфекцій, проблеми з опорно-руховим апаратом і сечостатевою системою — усе це може стати актуальним у вересні.

Цей прогноз загальний, і для кожного місяць може програтися по-різному. Однак у нас завжди є вибір: залишатися в старому і звичному чи змінити своє життя на краще. Час не чекає — дійте сьогодні, щоб жити щасливим та успішним життям уже зараз.

Раніше «ФАКТИ» публікували відеопрогноз на вересень від Яни Пасинкової та гороскоп за картами Таро на четвер, 5 вересня.

Фото Pixabay

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