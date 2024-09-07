Пенсія постійно «зменшується»: експерт пояснив, чому це відбувається, і на які виплати може розраховувати пенсіонер

Поки уряд готується до проведення кардинальної пенсійної реформи, ситуація з виплатами літнім людям дедалі погіршується.

Про один з подібних випадків розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

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Так, пенсіонер з Тернопільскої області Михайло Шевчук, висловив невдоволення з приводу своєї пенсії. Йому 87 років і він нещодавно прочитав, що має отримувати доплату 570 гривень.

Пенсіонер здивований, чому пенсія не збільшується, а навпаки, здається, що зменшується. Михайло пішов на пенсію у 60 років з 31 роком стажу, а тепер, за новими правилами, потрібно 35 років стажу. Він також скаржиться, що незважаючи на роботу екскаваторником останніх 8 років, доплати до його пенсії немає.

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Згідно з поясненнями Сергій Коробкіна, для людей старших 80 років, чия пенсія менша за 10340 гривень, встановлюється доплата до 570 гривень. Ці надбавки було введено у 2020 році і відтоді не змінювалися. Тому, якщо пенсія менша за цю суму, потрібно відстояти свої права.

Юрист також зазначив, що правила нарахування мінімальної пенсії і доплати за стаж дійсно змінилися. До 1 жовтня 2011 року достатньо було мати 20 років стажу жінкам і 25 років чоловікам. А сьогодні повним стажем вважається 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Однак тим, хто пішов на пенсію до вказаної дати, правила не змінювали і розмір пенсії не зменшували.

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Втім, останніми роками уряд почав встановлювати додаткові доплати до пенсії саме тим, хто має не менше 30 і 35 років стажу для жінок і чоловіків відповідно.

Наприклад, з 1 березня 2024 року особам віком понад 65 років, які не працюють і мають 30 або 35 років стажу, пенсія встановлюється в розмірі не меншому за 3370 гривень. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 185 від 23 лютого 2024 року.

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Але ця постанова так само передбачає, що у осіб, яким виповнилося 80 років, загальний розмір пенсії з усіма надбавками так само не може бути нижчим за 3370 гривень, якщо вони мають лише 20 і 25 років стажу для жінок і чоловіків відповідно. Тобто в цьому конкретному випадку ніякої дискримінації не простежується.

Відомо, що на розмір пенсії впливає як кількість стажу, так і розмір зарплати. І тут важливо не лише, скільки отримувала людина, а за які саме роки надано довідку про заробітну плату, наскільки ця зарплата була більшою чи меншою, порівняно із середньою зарплатою по країні у ті роки.

Втім, формула розрахунку зарплати, що застосовується при обчисленні пенсії, не є досконалою. На жаль, при доволі пристойному стажі і відносно непоганій зарплаті, на яку можна було прожити тоді, сьогоднішні пенсії далеко не у всіх громадян відповідають нагальним потребам.

Юрист також зазначив, що державна соціальна допомога на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, призначається за певних умов.

Це стосується осіб, які одночасно:

- є одинокими, тобто не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати;

- досягли 80-річного віку;

- згідно з висновком лікарської комісії (ЛКК) потребують постійного стороннього догляду;

- одержують пенсію відповідно до Законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Розмір такої щомісячної допомоги наразі становить 944 гривні (40% від прожиткового мінімуму). Для оформлення такої доплати до пенсії потрібно звернутися з відповідною заявою до Пенсійного фонду і, окрім іншого, надати довідку ЛКК і довідку про склад сім’ї.

Зазначимо, що така допомога не призначається особам з інвалідністю, які вже отримують допомогу на догляд в органах соцзахисту.

Якщо резюмувати пояснення експерта, то дійсно виходить, що людина, яка перед виходом на пенсію мала більш-менш пристойний рівень життя, навряд чи може розраховувати хоча б на його збереження.

Також нагадаємо, що за даними ПФУ, навіть після перерахунку пенсій, середній розмір виплат складає 5816 гривень.

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