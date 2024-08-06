Не менше вказаної суми! В ПФУ назвали розмір мінімальних пенсій
Після перерахуванням пенсій середній розмір виплат складає 5816 грн, що, звичайно, не дозволяє говорити про середній рівень доходу, який потрібен людині для нормального життя.
В той же час значна група пенсіонерів отримує набагато менше — йдеться про мінімальні пенсії. Для того, щоб такі пенсіонери могли перевірити, чи правильно їм нараховано виплати (адже перерахунок проводився автоматично без відповідних звернень громадян), в головному управлінні Пенсійного фонду України у Запорізькій області нагадали, які мінімальні пенсії мають отримувати українці згідно з із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Після перерахунку в Україні діють такі мінімальні пенсії:
- для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) — 3370,00 грн;
- для пенсіонерів до 70 років за повного стажу (30 років для чоловіків та 35 для жінок) та осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та тривалості стажу — 2980,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) років — 3240,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- для пенсіонерів від 80 років, які мають страховий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків — 3370,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- для інших категорія непрацюючих пенсіонерів (незалежно від стажу) — 2725,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
Зазначимо, що, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії по країні на 1 липня 2024 року становить 5816,62 грн.
При цьому із 10,3 млн пенсіонерів отримують:
- пенсію в розмірі до 3000 грн — 26,14%;
- від 3001 до 4000 грн — 17,32%;
- від 4001 до 5000 грн — 18,59%;
- від 5001 грн до 10 000 грн — 25,47%;
- понад 10 000 грн — 12,48%.
Звичайно, картина складається на надто радісною. Добре, що певні групи громадян отримують право на доплати вже по досягненню ними 60-річного віку.222
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