В Україні скоротять кількість виплат і скасують прожитковий мінімум: до чого готуватись українцям

Незважаючи на те, що українці звикли до того, що від розміру прожиткового мінімум залежать розмір багатьох виплат, в Мінсоцполітики вважають, що він не є достатнім для того, щоб забезпечити потреби людини. Тому його пропонують замінити.

ВІДЕО ДНЯ

Про це сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю каналу «Рада».

За її словами, замість прожиткового мінімуму буде введена базова соціально допомогу, яка згодом замінить скасований прожитковий мінімум. Розмір допомоги буде залежати від складу родини.

«Сьогодні формально задекларований прожитковий мінімум недостатній, щоб забезпечити потреби людини. Він не враховує, як людина проживає. А ми проживаємо допомогосподарствами. Одинокій людині дещо більше коштів треба, ніж допомогосподарству, наприклад, з шести осіб. Якщо діти і дорослі, то це інше переформатування… Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади і т.д. Для нас дуже важливо це роз'єднати», — розповіла міністерка.

РЕКЛАМА

Відтак, розмір допомоги залежатиме від складу родини. Наприклад, якщо в родині працюватиме лише чоловік (або дружина), а інший — займатиметься побутом, то це не означає, що держава має надавати допомогу у зв'язку з безробіттям. Бо фактично це рішення родини, а дохід одного з подружжя може бути достатній для родини.

Нині Міністерство соціальної допомоги завершує роботу над законопроєктом, який пропонує запровадити в Україні базову соціальну допомогу на заміну прожитковому мінімуму.

РЕКЛАМА

В ньому також пропонується об'єднати виплати. Наприклад, для людей з інвалідністю є близько 100 різних виплат. При тому розібратись з переліком виплат надто важко. Замість великої кількості виплат введуть всього дві: для тих, хто тимчасово зіштовхнувся з бідністю і виплату по догляду (якщо людина вже втратила працездатність).

Нагадаємо, що поки перспективи введення прожиткового мінімуму ще досить туманні, багато хто з українців можуть отримати грошову допомогу від ООН — це повністю безкоштовно і на добровільній основі.

РЕКЛАМА

165

Читайте нас у Facebook