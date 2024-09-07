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Пісня Брітні Спірс допоможе ЗСУ: Дантес разом з друзями пререспівали хіт «Baby One More Time»

18:43 7 вересня 2024
Дантес та коміки

По мірі успіхів ГУР та всіх українських розвідників їх професійний день може легко перетворитися на всенародне свято. Так, крім президента України привітати наших героїв вирішили відомі співаки і коміки.

Йдеться про Володимир Дантеса та його друзів — стенд-ап коміках з українського гурту Badstreet boys.

До Дня військової розвідки України записали кавер на хіт з дебютного альбому Брітні Спірс «Baby One More Time». При цьому вони анонсували благодійний збір на 3 мільйони гривень. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів Magura V5 для ГУР.

«Вітаємо наших друзів з ГУР із днем військової розвідки! Бажаємо нам усім добрих новин. А російському флоту — поганих. І щоб цих новин було більше — нам потрібно більше дронів Magura V5. Залітайте на наш святковий збір на 3 мільйони! Усі гроші — підуть саме на цей проєкт», — йдеться в описі до ролика.

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У кадрі артисти, як і Брітні Спірс у кліпі 1998 року, співають пісню у стінах школи — за партою, у коридорах, спортзалі та у шкільному автобусі.

Реквізити для донатів:
Моно — Банку за посиланням або 4 441 111 139 857 332
Приват — 4 731 185 612 029 279
paypal — [email protected]

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А ось як виглядав оригінальний кліп Брітні, тоді ще не мами двох дорослих синів.

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Нагадаємо, що в інтерв'ю «ФАКТАМ» співак Панас Буйний розповів відверто про війну, донати на ЗСУ, свою творчість та особисте життя.

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