Пісня Брітні Спірс допоможе ЗСУ: Дантес разом з друзями пререспівали хіт «Baby One More Time»

По мірі успіхів ГУР та всіх українських розвідників їх професійний день може легко перетворитися на всенародне свято. Так, крім президента України привітати наших героїв вирішили відомі співаки і коміки.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про Володимир Дантеса та його друзів — стенд-ап коміках з українського гурту Badstreet boys.

До Дня військової розвідки України записали кавер на хіт з дебютного альбому Брітні Спірс «Baby One More Time». При цьому вони анонсували благодійний збір на 3 мільйони гривень. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів Magura V5 для ГУР.

«Вітаємо наших друзів з ГУР із днем військової розвідки! Бажаємо нам усім добрих новин. А російському флоту — поганих. І щоб цих новин було більше — нам потрібно більше дронів Magura V5. Залітайте на наш святковий збір на 3 мільйони! Усі гроші — підуть саме на цей проєкт», — йдеться в описі до ролика.

РЕКЛАМА

У кадрі артисти, як і Брітні Спірс у кліпі 1998 року, співають пісню у стінах школи — за партою, у коридорах, спортзалі та у шкільному автобусі.

Реквізити для донатів:

Моно — Банку за посиланням або 4 441 111 139 857 332

Приват — 4 731 185 612 029 279

paypal — [email protected]

РЕКЛАМА

А ось як виглядав оригінальний кліп Брітні, тоді ще не мами двох дорослих синів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в інтерв'ю «ФАКТАМ» співак Панас Буйний розповів відверто про війну, донати на ЗСУ, свою творчість та особисте життя.

46

Читайте нас у Facebook