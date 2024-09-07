Пишаємось вами й вашими результатами: президент привітав українських розвідників з їхнім професійним святом

Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки — свято тих, хто стоїть на сторожі державних інтересів і забезпечує безпеку країни. У цей день ми вшановуємо героїв, чия робота залишається невидимою, але надзвичайно важливою для національної оборони. До привітань українців долучився і очільник держави Володимир Зеленський.

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«День воєнної розвідки України. Дякуємо кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців. Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!» — вказав президент Зеленський.

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Нагадаємо, що останнім часом українські розвідники регулярно наносять удари по ворогу та його складам. Зокрема, кілька тижнів тому співробітники Головного управління розвідки (ГУР), які разом з Силами спецоперацій (ССО) вразили російську нафтобазу «атлас» у ростовській області неподалік міста каменськ-шахтинський. Цей об'єкт забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію. Завдяки зусиллям розвідників окупанти поступово втрачають спокій та впевненість навіть на власній території.

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