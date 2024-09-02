«Моє серце зайняте, але тіло здаю в оренду»: співак Панас Буйний відверто про війну, творчість та особисте

Творчість цього виконавця покликана заряджати на позитив кожного українця, а сам він зізнається, що у такий складний час необхідно підтримувати воїнів піснею. Його пісні «Оба-на!», «Горнятко капучино», «Балдію», «Вишенька-черешенька» давно полюбились шанувальникам за вміння підіймати настрій. Після перемоги Панас Буйний мріє влаштувати всеукраїнський тур-подяку своїй державі та її захисникам. Чим живе він зараз та як допомагає війську, співак розповів в інтерв’ю «ФАКТАМ»

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«Перші години вторгнення були схожі на «страшний діарейний ранок»

— Панасе, яким для вас запам’яталось 24 лютого 2022 року?

- 4 лютого 2022 року залишився в пам'яті як надзвичайно важкий і тривожний день. На початку ранку я відчув, що світ навколо змінився докорінно. Паніка і страх переповнили мене, адже ситуація була абсолютно незрозуміла і нова. Перші години були схожі на «страшний діарейний ранок» — відчуття хаосу і нерозуміння, що робити далі. Однак, як тільки я зміг зібратися і включити холодний розум, я зрозумів, що потрібно діяти. Перше, що я зробив — зібрав свою сім'ю і вирішив перевезти їх до села для безпеки. Ми обрали саме село, бо там був винний погріб, який для мене став своєрідним символом спокою. Це допомогло хоч трохи розслабитися в ті складні моменти. Однак ситуація змінювалась дуже швидко, і згодом ми повернулися додому. Я усвідомив, що важливо не лише забезпечити безпеку, але й продовжувати підтримувати наших героїв на фронті. Тому я розпочав серію концертів і кампаній зі збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Цю діяльність я продовжую й далі, адже важливо не лише триматися разом у важкі часи, а й активно допомагати кожному, хто цього потребує.

— Чи отримували ви повістку? Чи хтось з ваших рідних зараз служить?

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— Так, я отримував повістку на оновлення даних і стою на обліку, не ухиляюся. З моєї родини зараз на фронті мій двоюрідний брат, і ми щодня молимо Бога, щоб він повернувся цілим і неушкодженим. Для кожного є свій час та різні обставини, якщо треба буде стати на захист — прийму. Скажу більше — нам з артистами вдалось чимало коштів зібрати задля перемоги, і будемо далі продовжувати це робити.

— Як ви допомагаєте воїнам?

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— Я провів чимало благодійних концертів зі збором коштів для різних підрозділів, а також донатив і їздив до бійців на передову з концертами та нашими сюрпризами у вигляді дронів та інших цікавих речей. Далі продовжуватиму цю справу, скажу більше, я бував у тих місцях, куди не кожен може потрапити, і моя місія збільшувати та нарощувати патріотичний дух наших земляків.

До бійців на передову з концертами та сюрпризами у вигляді дронів та інших цікавих речей

«Витіснення так званої „дебілоїдної російської пісні“ — це прекрасно»

— Як змінився український музичний простір після початку повномасштабного вторгнення?

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— Музичний простір змінився кардинально: з'явилося багато нових імен, нове музичне повітря. Це привело до витіснення так званої «дебілоїдної російської пісні», і це прекрасно. Я радий, що українська музика стала цінною у світі і продовжує свій вектор, ба більше, я переконаний що невдовзі у світових чартах засяють імена українських артистів.

— Чому, на вашу думку, молодь продовжує слухати російську музику?

— Є окремі індивідууми, які все ще слухають цю музику, але, як кажуть, у сім'ї не без виродка. Колись життя їм покаже, чому вони були неправі. На все свій час. Для мене це низько та дуже бридко, вже майже третій рік війни триває, а деякі виродки слухають цю бридоту…

— Що допомагає вам не падати духом і продовжувати творити?

— Мене надихають люди, особливо захисники і захисниці, які при особистих зустрічах розповідають, як вони під мої пісні знищували ворога. Це мотивує не падати духом. Ми маємо бути сильними, щоб не розчаровувати наших героїв і не вганяти їх у ще більшу депресію. Ми всі маємо бути єдині, допомагати одне одному і бути сильними заради нашої перемоги!

— Які цілі та мрії ви ще не здійснили, але дуже хотіли б досягти у найближчі роки?

- У мене є багато цілей і мрій, які я ще не здійснив, але до яких прагну в найближчі роки. Найголовніша з них — зібрати стадіон «Олімпійський» на День нашої перемоги. Для мене це не просто концерт чи можливість виступити перед великою аудиторією. Це символ єдності, сили та незламності нашого народу. Мрія зібрати «Олімпійський» — це мрія про ту мить, коли ми всі разом зможемо відсвяткувати нашу перемогу, поділитися радістю і надією на світле майбутнє. Це буде не лише особистим досягненням, але й свідченням того, що наша країна пройшла через всі труднощі й вийшла з них сильнішою. Також я прагну розширювати свою творчість, експериментувати з новими музичними жанрами та підходами, створювати музику, яка буде надихати і підтримувати людей. Мені важливо, щоб моя музика залишала слід у серцях слухачів, допомагала їм знайти сили йти вперед, навіть у найважчі часи.

«Мені важливо, щоб моя музика залишала слід у серцях слухачів, допомагала їм знайти сили йти вперед, навіть у найважчі часи», — каже Панас

«Я завжди відкритий для спілкування і дружби, в плані особистих стосунків я щасливий і не шукаю нічого нового»

— Чи вільне ваше серце, Панасе? Якщо ні, то які дівчата можуть вас підкорити?

— Моє серце вже зайняте, і це не секрет. Але, як жартуючи кажуть, тіло я можу здавати в оренду! (сміється — Авт.) Звичайно, у житті артиста є багато уваги з боку прихильниць, і це завжди приємно, але коли ти знайшов ту особливу людину, серце більше не шукає.

Щодо того, які дівчата могли б підкорити моє серце, то для мене завжди були важливі не лише зовнішні, але й внутрішні якості. Мене приваблюють щирі, добрі, розумні дівчата, які вміють підтримувати, розуміють мій стиль життя і поділяють мої цінності. Важливо, щоб людина була відкритою і справжньою, адже в світі, де так багато масок, щирість — це справжній скарб. Але, повторюю, моє серце вже знайшло свій притулок. І хоч я завжди відкритий для спілкування і дружби, в плані особистих стосунків я щасливий і не шукаю нічого нового.

— Чому ви обрали комедійний жанр?

- Щодо вибору жанру, то я обрав комедійний не випадково. По-перше, він чудово підіймає настрій, а в наші часи це особливо важливо. Люди потребують посмішок, радості, легкості, щоб мати сили рухатися далі попри всі труднощі. Я впевнений, що гумор — це один із найсильніших інструментів, який допомагає нам долати життєві випробування. По-друге, комедійний жанр дозволяє мені висловлюватися так, як я цього хочу. Мені подобається грати зі словами, створювати іронічні та сатиричні тексти, які не лише розважають, але й змушують задуматися. Якби я вмів писати джазові хіти, можливо, спробував би себе в цьому жанрі, але поки що найкраще в мене виходить комедійний. І я радий, що можу приносити людям радість і світло через свою музику. Треки, які стали особливо популярними та полюбилися людям, то я б сказав, що їх уже близько п'яти, і я впевнений, що це лише початок. У моїй творчості є кілька альбомів, і я завжди працюю над новими піснями, бо музика — це процес, який ніколи не зупиняється. З кожним новим релізом я намагаюся принести щось свіже, що відображає мій настрій і те, що відбувається навколо.

«Я впевнений, що гумор — це один із найсильніших інструментів, який допомагає нам долати життєві випробування», — каже співак

— Панасе, звідки ви родом, яка у вас родина, і як почали займатися музикою?

— Я родом з Житомира, але душею я львів'янин, оскільки тут провів понад 20 років свого життя. Мої батьки колись грали на музичних інструментах: мама на скрипці, тато на барабанах. Я продовжив музичну лінію, закінчивши вищі музичні навчальні заклади зі скрипки та барабанів. З шести років батьки віддали мене на музику, і це ремесло я вже ніколи не зможу закинути.

Раніше Панас Буйний висловив думку про вплив війни на шоубізнес: «Якщо ми не робитимемо українські концерти, то знов приїдуть «газманови» й «кіркорови».

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