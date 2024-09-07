Погрожував спалити себе і сина: на Закарпатті поліцейський завадив страшній трагедії, але отримав опіки

На Закарпатті у суботу, 7 вересня, ледь не сталася трагедія. Чоловік через ревнощі погрожував підпалити себе й свого малого сина. Постраждав поліцейський, який прибув на виклик.

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У Рахівському районі 21-річний поліцейський отримав опіки, коли намагався запобігти займанню житлового будинку і можливій смерті дитини.

Про це повідомили в обласному відділенні Нацполіції.

Згідно інформації правоохоронців, у суботу, 7 вересня, мешканець Рахівщини через ревнощі до дружини погрожував підпалити себе й житловий будинок, в якому мешкають ще кілька сімей.

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«Коли наряд поліції прибув на місце події, порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син», — йдеться у повідомленні поліції.

Поки один з правоохоронців намагався розмовляти з правопорушником і заспокоїти його, інший, 21-річний поліцейський, обійшов будинок й хотів відштовхнути газовий балон якомога далі від людей. Але газовий балон загорівся й поліцейський отримав опіки рук та ніг.

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На щастя, поліцейським вдалося затримали зловмисника і не дати йому заподіяти шкоди рідним.

Раніше в Одесі чоловік порізав ножем дружину із 8-річною донькою, а потім наклав на себе руки.

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