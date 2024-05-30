В Одесі чоловік порізав ножем дружину із 8-річною донькою та наклав на себе руки

В Одесі, яка постійно перебуває під обстрілами росіян, сталася жахлива подія — чоловік порізав дружину та дочку, а потім випав з 12 поверху.

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Напад на родину та самогубство сталося сьогодні близько 11-ї ранку у дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Корольова, повідомили в обласному главку поліції.

Слідчі встановили, що вчора ввечері 31-річна жінка викликала поліцію через домашнє насильство свого 39-річного чоловіка.

Патрульні, які прибули на виклик, склали відносно кривдника протокол про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис, яким зобов’язали чоловіка залишити житло на три доби та заборонили контактувати з сім’єю. У присутності поліцейських чоловік зібрав необхідні речі і пішов з дому.

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Сьогодні біля під’їзду будинку, в якому родина винаймає квартиру, чоловік несподівано напав на дружину і восьмирічну доньку, коли вони повертались з прогулянки.

Завдавши їм множинні ножові поранення, зловмисник побіг у під’їзд, піднявся на 12 поверх і вистрибнув з балкона загального користування.

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Тіло чоловіка було виявлено біля будинку.

«Матір з дитиною госпіталізували. Попередньо у жінки діагностовано проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки, у дівчинки — спини та шиї», — йдеться у повідомленні.

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Тіло загиблого та речові докази, в тому числі два ножі, вилучені з місця події, поліцейські скерують на експертизу.

Раніше у Києві чоловік жорстоко вбив дружину, вдаривши ножем у груди.

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